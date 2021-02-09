治理黑臭水体、建设海绵城市，湖南衡阳——
雁城水 清波归（美丽中国）
衡阳石鼓书院。
湘江衡阳段东洲岛风光。
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在雁城衡阳，前些年城区的10余处黑臭水体，不仅直接影响当地群众的生活环境，也影响着湘江的水生态安全。近年来，当地坚持水岸同治，打响黑臭水体治理攻坚战，推进海绵城市建设，全面完成城区黑臭水体治理目标，水生态明显改善。
抵湖南衡阳，观石鼓书院，在合江亭俯瞰眺望，一边是纤秀蒸水，一边是雄浑湘江，再往前是耒水入湘江处。独特的“三江六岸”风貌，让旖旎的沿江风光尽收眼底。
衡阳是湖南省域副中心城市，也是全国26个老工业基地之一，雅称“雁城”，因“北雁南飞，至此歇翅停回”、栖息于当地回雁峰而得名。前些年，衡阳城区曾有10余处城市水体成为黑臭水体，直接影响当地群众的生活环境，也影响着湘江的水生态安全。
“必须着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度。要坚持水岸同治，高质量推进城市黑臭水体治理。”衡阳市委书记邓群策说。2017年，《衡阳市市区黑臭水体整治工作方案》下发，衡阳全面打响城市黑臭水体治理攻坚战。自此，提升水环境、改善水生态在衡阳形成共识与合力。截至2020年底，衡阳城区黑臭水体治理目标全面完成。
控源截污，幸福河又灵动了起来
“以前呀，可以说是幸福河上鸟不飞，年年疏通、清淤，还是臭。你现在来看，变化可太大了。”65岁的蒸湘区联合街道北塘村村民廖义香正和丈夫拾掇家门口的菜地。菜地旁的幸福河流水潺潺，河道蜿蜒向前，伸向市中心。
40多年前，廖义香来到北塘村。前些年，村里建起了高楼和工厂，但是，幸福河的河水却在一天天变黑、变臭。“以前，附近钢管厂排污时，河水是铁锈色的。到后来，河面上一片片垃圾，水底下厚厚一层污泥。夏天蚊子多，到处臭烘烘，河边住户连窗都不敢开。”廖义香说。
“治理之前，幸福河每天集纳了三四万立方米生活污水直排，还有沿岸倾倒的大量垃圾，让这条径流量本来就很小的河受到严重污染。”幸福河改造项目的监理单位项目负责人钟晓磊说。
改造，从截污开始。结合城市雨污分流工程，幸福河一侧新铺了12公里长的截污管道，沿岸污水就此流向铜桥港污水处理厂。
切断了污染源，还要引来源头活水。在联合社区一处泵房外，汩汩清水从近一米粗的管道流出。“这是污水处理厂处理后的中水，通过补水管道，每天补水3万吨；河道拓宽了一半以上，沿岸修了护坡，种了树、种了花，幸福河又灵动了起来。”钟晓磊说。
2020年底，幸福河通过黑臭水体专项治理验收。看到幸福河正在发生的变化，廖义香和丈夫别提多高兴了。“水清了，生活更幸福了！”廖义香说。
之前，衡阳市对岳屏公园、西湖公园、青少年宫、莲湖广场的多处黑臭水体也实施了控源截污、河湖联通、水体修复等措施，经过整治，这些地方如今已成为市民休闲娱乐的亲水空间。
建章立制，从见效到长效
衡阳人说的“雁栖湖”，实际是一段4.8公里长的封闭河道。湘江支流蒸水在此截弯取直后，这段河道成为内湖。养鱼、倒垃圾，近两万户居民排放的生活污水，让雁栖湖成了让路人掩鼻的黑臭水体。本来是位置绝佳的湖中岛，却成了外地人不愿来、本地人往外跑的地方。而且，雁栖湖和蒸水相连，黑臭水也让蒸水水质恶化，甚至污染到了湘江。
改造棚户区、新建配套污水管网……一系列工程的推进，各方共同努力让雁栖湖七八百亩水面又恢复了清波碧水，退出了黑臭水体的行列。
目标不止于此。“黑臭水体治理必须治标又治本，解决根本性问题。”衡阳市住建局局长李向阳说，“如果没有一套科学稳定的长效机制，不能实现‘长制久清’，就依然会存在返黑返臭的可能。”通过棚改项目，湖中岛上原有的城中村变成了规划齐整的新社区，全部实现雨污分流、污水全收集，管网、泵站、污水处理厂全面配套完善。
在衡阳市黑臭水体治理工程中，治理是全局性的。
有管网，污水、雨水不再混流、乱流。近3年来，衡阳建了约100公里地下雨水管网、约200公里的地下污水管网。2020年3月，总投资20亿元的衡阳市中心老城区雨污分流改造项目正式开工，工程完工后，城区雨污分流问题将基本得到解决。此外，衡阳城区范围内，16个湘江排污口、19个蒸水排污口、32个耒水排污口均已完成治理，实现全面禁排。
有污水处理厂，收集后的污水可以实现全部处理。近年来，衡阳加快污水处理厂建设，共规划建设6座污水处理厂。“目前，衡阳城区每天的自来水用水总量不到44万吨，而市区在运行中的4个污水处理厂，现有的污水处理能力有52万吨，余量很足。现在，还有3座处理厂在规划中，未来可实现污水全收集、全处理。”衡阳市住建局总工程师张云球说。
“水环境治理、生态文明建设该花的钱，每一分钱都要到位！”衡阳市委副书记、市长朱健说。近几年，衡阳各级财政和社会资本，总共为此投入约65亿元。
基础设施的投入，为水体“长制久清”打下了坚实基础；长效机制，则为“长制久清”提供了机制保障。衡阳市实施的“厂、泵、网一体化”运营，正是这种探索。“过去，污水管网、泵站及污水处理厂，分属住建、水利、城管等不同部门建设、管辖，缺乏统一协调，没有形成合力。”张云球说。如今，衡阳厂、泵、网建设由市政府统一安排实施，建成后，实现了“厂、泵、网一体化”运营。同时，衡阳市建立起一套黑臭水体治理的财政投入、日常管护制度，推动实现从见效到长效的转变。
建设海绵城市，改造城市小微水体
在衡阳城区“陆家新屋”前，窄窄的小湖，水里的鱼虾、卵石，水边的美人蕉、芦苇、菖蒲，岸上欢声笑语的孩子，构成了一幅美好的画卷。
这片水域曾进行过多年渔业养殖，随着城市发展，这里由城郊变成城区。水体封闭，形成了令人闻之捂鼻的“黑水湖”。经过水生态系统治理、护岸修复施工等工程，这片水域重新恢复清澈。如今，周边降水经过集纳、过滤，顺着生态湿地、绿地汩汩流入，成为景观和生态用水。
衡阳深入推进城市转型发展，从根本上补齐水环境问题背后的城市环境基础设施短板，统筹把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系，规划海绵城市方案，通过城市降雨径流的自然积存、自然渗透、自然净化，不断实现城市绿色发展。
目前，衡阳正坚持源头减排、过程控制、系统治理，将海绵城市建设与黑臭水体治理有机结合，科学开展黑臭水体全流域全要素系统治理。新建的公园、道路、广场、小区按照海绵城市的要求建设，已完成项目也将逐步进行改造。
谋定而动，成效初显。黑臭水体整治、海绵城市建设，成为驱动城市可持续发展、提升群众幸福指数的有力引擎。“下一步，衡阳将围绕湖南省‘三高四新’战略，紧抓省域副中心城市的建设机遇，积极探索绿色发展新路径，推进衡阳高效能治理、高质量发展，在推进生态文明建设上展现新作为！”邓群策说。
《 人民日报 》（ 2021年02月09日 14 版）
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