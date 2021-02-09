自然资源部
通报涉嫌违法用海用岛情况
2021年02月09日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月8日电 （记者刘诗瑶）8日，记者从自然资源部获悉：2020年，各级自然资源主管部门继续坚持“早发现、早制止、严查处”，及时发现制止违法用海用岛的苗头倾向，移交涉嫌违法案件，坚决将违法用海用岛消除在萌芽状态。全国范围内未出现大规模违法用海用岛现象，发现并制止涉嫌违法填海12处，涉及海域面积约3.02公顷；发现并制止涉嫌违法构筑物用海95处，涉及海域面积约31.78公顷；发现并制止涉嫌违法用岛17处，面积约3.00公顷。
目前，相关涉嫌违法案件均已移交有关执法机关依法查处。
《 人民日报 》（ 2021年02月09日 14 版）
(责编：胡永秋、吕骞)
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