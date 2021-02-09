王明峰 曹宇阳

“以前河道没有这么宽，水也不干净。现在不仅水清了，还建起了这么美的公园，可以散步、锻炼身体。”在四川成都，68岁的江光华老人站在锦江畔，指着不远处说，“那边在修一个码头，以后还可以坐船夜游锦江。”

锦江公园是成都建设公园城市的一个缩影。近年来，成都通过建设各级绿道，连接起全市1100多个各类公园，形成了“绿网千园”的生态格局。通过“绿道+”“公园+”等场景营造，给城市形态和市民生活方式都带来了较大变化。

近年来，成都通过五个重大生态项目来塑造公园城市形态：龙泉山城市森林公园是城市“绿心”，大熊猫国家公园是生态“绿肺”，总规划16930公里的天府绿道体系是城市“绿脉”，依托成都四环路两侧500米范围133平方公里环城生态区的锦城公园是“绿环”，河道48公里、覆盖33平方公里滨水区域的锦江公园是精品“绿轴”。

如果从空中俯瞰，可以清晰地看到：星罗棋布的公园之间、波光粼粼的湖泊之间、高高低低的楼宇之间，一条条蜿蜒的绿道编织成网。目前，天府绿道体系总里程已达4408公里。如今，这条城市“绿脉”还在不断延展。

记者从成都市公园城市建设管理局了解到，成都每年规划建设1000条“回家的路（上班的路）”社区绿道，建设书店、花店、商店及咖啡馆（茶馆）等服务设施，串起科普教育、运动健身等场所。目前，各级绿道已建设文旅体设施2600余个，吸引1500余万市民、游客走进绿道。

“以区域级绿道为骨架，城市级绿道和社区级绿道相互衔接，串起城乡公共开放空间，构建场景多元、功能复合的城市样板空间。”成都市公园城市建设管理局相关负责人介绍，为依托绿道实现城市价值拓展，成都每年举办多场公园绿道美好生活活动，如今，公园绿道已成为市民美好生活体验的重要来源。

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《 人民日报 》（ 2021年02月09日 14 版）

(责编：胡永秋、吕骞)