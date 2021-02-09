四川成都
造天府绿道 建公园城市
“以前河道没有这么宽，水也不干净。现在不仅水清了，还建起了这么美的公园，可以散步、锻炼身体。”在四川成都，68岁的江光华老人站在锦江畔，指着不远处说，“那边在修一个码头，以后还可以坐船夜游锦江。”
锦江公园是成都建设公园城市的一个缩影。近年来，成都通过建设各级绿道，连接起全市1100多个各类公园，形成了“绿网千园”的生态格局。通过“绿道+”“公园+”等场景营造，给城市形态和市民生活方式都带来了较大变化。
近年来，成都通过五个重大生态项目来塑造公园城市形态：龙泉山城市森林公园是城市“绿心”，大熊猫国家公园是生态“绿肺”，总规划16930公里的天府绿道体系是城市“绿脉”，依托成都四环路两侧500米范围133平方公里环城生态区的锦城公园是“绿环”，河道48公里、覆盖33平方公里滨水区域的锦江公园是精品“绿轴”。
如果从空中俯瞰，可以清晰地看到：星罗棋布的公园之间、波光粼粼的湖泊之间、高高低低的楼宇之间，一条条蜿蜒的绿道编织成网。目前，天府绿道体系总里程已达4408公里。如今，这条城市“绿脉”还在不断延展。
记者从成都市公园城市建设管理局了解到，成都每年规划建设1000条“回家的路（上班的路）”社区绿道，建设书店、花店、商店及咖啡馆（茶馆）等服务设施，串起科普教育、运动健身等场所。目前，各级绿道已建设文旅体设施2600余个，吸引1500余万市民、游客走进绿道。
“以区域级绿道为骨架，城市级绿道和社区级绿道相互衔接，串起城乡公共开放空间，构建场景多元、功能复合的城市样板空间。”成都市公园城市建设管理局相关负责人介绍，为依托绿道实现城市价值拓展，成都每年举办多场公园绿道美好生活活动，如今，公园绿道已成为市民美好生活体验的重要来源。
版式设计：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2021年02月09日 14 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注