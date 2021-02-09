创新激励机制 让科研的“冷板凳”热起来
如果说创新成果是海面上翻涌的浪花，那么为通向成功探路试错、为未来可能性久久为功的科学实践就是承托浪花的海洋。在创新活动中，让过去的付出也得到应有认可，对激励创新来说同样重要。
春节前夕，任正非宣布在华为公司内部实行“回溯激励计划”，对两类科研“雷锋”给予物质和精神奖励：技术探索前期方向和价值不清晰，能够克服资源不足等挑战坚持开拓进取，并最终取得胜利的团队和个人；技术探索存在多个路径，证明所探索路径不可行、帮助公司少走弯路的团队和个人。
随着创新驱动发展战略深入实施，我国创新环境正不断改善。据国家知识产权局公布的数据显示，2020年中国发明专利授权53万件，同比增长17.1%，即使在新冠肺炎疫情影响下，仍然保持了创新活力。
然而在耀眼的成绩背后，往往离不开众多甘坐“冷板凳”的科研团队。科研道路上没有哪一项创新是凭空出现的，激励创新不仅要尊重立竿见影的智力劳动，那些久久为功，或是为创新成果开路架桥的科研人员也同样值得尊敬。
创新是前无古人的实践活动，具有高度不确定性，评价创新成果和科研人员的劳动价值“风物长宜放眼量”，不能局限于一时一地。对过去甘于奉献的科研“雷锋”给予精神和物质层面的价值肯定，可以减少创新活动不确定性带来的心理压力，也是对当下科研“雷锋”们的鼓舞和激励。华为的“回溯激励”是创新主体在实践层面上激励创新的一次尝试，也反映出创新主体对创新活动的认识渐趋客观、全面——看似是在追认历史，实则是保障未来。
回顾前几次工业革命历史，企业家和创新型企业在工业革命中发挥了关键驱动作用，亨利·福特、约翰·洛克菲勒、史蒂夫·乔布斯等企业家都曾做出了有益于社会进步的创新。今天，新一轮科技革命方兴未艾，我国正积极参与引领这一进程，重视对科研“雷锋”的激励，还需要更多创新主体重视“无用之用”，在实践中探索，让甘于坐“冷板凳”的人保持“热心肠”。
当然，“回溯激励计划”是华为公司依据自己内部情况制定的激励机制，从意图来看无疑是一种正向尝试，但并不意味着是唯一形式。一花独放不是春，不同领域、不同类型的创新主体在思考类似激励机制时还应当从实际出发，具体问题具体分析，创造更多不同形式的创新激励机制。
唯有如此，才能百花齐放春满园。
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