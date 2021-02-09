原标题：新冠病毒在单个病人体内的演化首次揭示

英国《自然》杂志7日在线发表的一项病毒学最新研究报告，英国科学家团队首次发现，一名免疫抑制患者在接受恢复期血浆治疗的同时出现了新冠病毒的不同变异株。接受血浆治疗后，占主导的新冠病毒变异株，含有英国发现的变异株B.1.1.7上的一个缺失突变。研究结果提示了一种可能性——当免疫抑制患者出现长期病毒复制时，他们体内的新冠病毒可能会发生演化。

此次，英国剑桥治疗免疫学与传染病研究所拉文德拉·古普塔及其同事，描述了一个病例研究，研究对象是一名感染了新冠病毒的70多岁的免疫抑制男性患者，曾接受过淋巴瘤化疗。这名患者于2020年夏季入院，在101天里接受过抗生素、类固醇、几个疗程的瑞德西韦和恢复期血浆治疗，但都不见效。

研究团队在23个不同的治疗时间点采集了病毒样本。造成感染的新冠病毒变异株属于谱系20B，在刺突蛋白上携带了会造成D614G替换的突变。研究人员在前两轮恢复期血浆治疗后，也就是第66天到第82天之间，观察到了病毒种群发生改变。他们发现一个变异株比例开始增加，这个变异株的刺突蛋白上出现了两个突变：一个是位点69/70的缺失突变（出现在英国变异株B.1.1.7中），还有一个会造成D796H替换的突变。这个种群在第三轮瑞德西韦（第93天）和恢复期血浆（第95天）治疗后又重新出现。

研究团队认为，这个病毒种群的出现频率在血浆治疗后反复增加可能意味着这些突变带来了一种选择优势。但作者总结表示，这个变异株的出现不是治疗失败的主要原因。

研究人员强调，这只是单个病例研究，因此只能对结果进行有限的外推。但是，研究结果或能提醒人们警惕使用恢复期血浆治疗免疫抑制患者的新冠病毒感染。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、吕骞)