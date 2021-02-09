孙自法

原标题：科技服务疫情防控 中国电科促全国健康码“一码通行”

记者8日从中国电子科技集团有限公司(中国电科)获悉，作为支撑全国健康码的重要技术单位，2021年春运伊始，中国电科就积极发挥自身数字化科技优势，为国家政务服务平台及北京、海南等省市筑牢坚实数据底座，推动各地落实健康码全国互认，实现“一码通行”，为春运和常态化的疫情防提供科技支撑与服务。

下好健康码“全国一盘棋”

之前一段时期，跨省旅客到站后，原来的健康码在当地失效，申领新健康码又要重新填写个人信息；在机场、车站等出站口，因健康码查验程序繁琐，又会引发人群拥堵，增加疫情防控风险……

为推动各地健康码互通互认“一码通行”，促进人员有序流动，实现健康码“全国一盘棋”，中国电科旗下电科太极支撑国家政务服务平台推出信息跨省互认机制。

据电科太极介绍，其推出的“新冠肺炎防疫健康信息码综合服务”，建立健康码信息跨省互认机制，及时完成各省(自治区、直辖市)健康码技术对接和数据汇聚，支撑跨地区互通互认功能，可实现健康信息一站式查询服务，支撑全国“一码通行”实际应用。

该服务平台还新增数据查询接口，可为地方提供确诊、疑似、同行密接、7天内核酸检测和抗体检测、14天入境人员等人员数据信息，实现各地区之间人员健康码状态和风险等级信息共享。

目前，浙江、广东、山东等多省已依托国家政务服务平台的技术能力，积极推进政策保障，基本实现健康码跨地区互通互认、“一码通行”。

全面升级北京健康宝数据

中国电科说，疫情期间，为实现疫情常态化防控，恢复北京城市生产生活秩序，方便市民及进(返)京人员查询自身防疫相关健康状态，电科太极承担了北京健康宝后台开发工作，并为其打造大数据支撑平台。

电科太极团队打通包含卫生健康、社区、民航、铁路、公路等多个部门1000多项数据，将数据入库、治理、清洗比对、服务封装，全面支撑北京区域内公众健康查询服务。

为更好服务大众，电科太极后续又提供数据支撑，对北京健康宝功能进行全面升级改造，新增老幼健康码助查询、环京通勤人员甄别和筛选、全市出租车和网约车扫码应用、酸检测预约和结果查询、疫苗接种记录查询等功能，在保障个人数据隐私的前提下，更高效支撑个人查询自身防疫相关健康状态。

据统计，自2020年3月上线运行以来，北京健康宝持续为在京和进京人员提供健康状态查询服务，截至2021年1月底，累计查询40亿次，为5400余万人提供服务。

支撑海南研发上线“码上办事”

今年1月底，海南省宣布，海南省健康一码通已实现同全国其他30个省份的“健康码”互通互认，春运期间海南“一码通行”。作为数字海南建设的重要参与者，从“一码通”到“全国通”，中国电科积极参与推动海南健康码的跨越式创新应用，为企业、民众提供综合性、多元化的数字服务，不断提升政府治理和服务现代化。

为更好建设智慧海南，构建海南数字生活，2020年6月，电科太极以海南此前“健康一码通”为基础，支撑研发上线“码上办事”APP，整合海南省16个厅局移动端应用，实现海南警民通、国际投资单一窗口、海南E登记、医保电子凭证、电子社保卡等应用接入。

在“码上办事”APP上，实现民众日常相关医院看病、公积金查询和提取、社保查询、医保服务、免税店购物消费、交通违章查询、考试成绩查询等事项全覆盖，并通过促进公共服务、商业服务互联互通，“码上办事”为海南经济社会秩序快速恢复、发展提供强力支撑。

截至目前，海南“码上办事”APP已接入可掌上办理省级政务服务事项1300余项、公共服务近360个，民众通过“码上办事”APP可实现政务事项的掌上预约、掌上办理、掌上跟踪。

中国电科表示，未来还将依托“云+数+应用”一体化服务模式，充分运用云计算、大数据、区块链等先进技术，为国家疫情防控提供坚实的科技支撑。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、吕骞)