原标题：自然资源部：3年来处置闲置土地290万亩

自然资源部日前对“十三五”时期主要工作进行回顾。其中指出，“十三五”期间，针对土地管理存在的“重视增量、忽略存量”问题，建立增量安排与消化存量挂钩机制，与地方共同努力，三年来共消化批而未供土地1041万亩，处置闲置土地290万亩。

自然资源部称，“十三五”时期全面完成永久基本农田划定并实现上图入库，推动永久基本农田核实整改，划定永久基本农田储备区3715万亩。从2018年开始，连续三年组织补充耕地核查，涉及补充耕地项目近11万个，查出补充不实或存在问题的耕地600多万亩。

在地质找矿方面，“十三五”期间，持续实施地质找矿取得重大突破，新发现8个亿吨级油田，5个千亿方天然气田、5个千亿方页岩气田、311个大中型矿产地，战略性新兴产业相关的锰、锂、石墨等矿产储量较大幅度增长。

在海洋领域，自然资源部表示，“十三五”期间，持续实施“蛟龙探海”“雪龙探极”等重大工程，“海马”号无人遥控潜水器投入应用，深海探测关键技术取得突破，“雪龙2号”科学考察船填补了我国极地破冰船设计建造和技术应用空白。2016-2019年，我国海洋生产总值年均增速6.1%，海洋战略性新兴产业年均增速10.9%。

在生态修复方面，自然资源部表示，“十三五”时期，在全国实施了25个山水林田湖草生态保护修复工程试点。实施蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复工程、渤海综合治理攻坚战行动计划、红树林保护修复专项行动，全国整治修复海岸线1200公里、滨海湿地2.3万公顷。开展长江流域、京津冀和汾渭平原等重点区域历史遗留矿山生态修复，治理修复矿点近9000个、面积2.5万公顷。黄海浒苔绿潮灾害治理取得重大成果，2020年最大覆盖面积与近五年均值相比下降54.9%，持续时间缩短30天。

城乡建设用地增减挂钩政策对脱贫攻坚作出重大贡献。自然资源部指出，2016年以来，增减挂钩节余指标在省域范围内调剂资金超过2600亿元，跨省域调剂资金1800多亿元，合计超过4400亿元。(记者 庞无忌)

(责编：赵竹青、吕骞)