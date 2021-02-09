自然资源部：3年来处置闲置土地290万亩
自然资源部日前对“十三五”时期主要工作进行回顾。其中指出，“十三五”期间，针对土地管理存在的“重视增量、忽略存量”问题，建立增量安排与消化存量挂钩机制，与地方共同努力，三年来共消化批而未供土地1041万亩，处置闲置土地290万亩。
自然资源部称，“十三五”时期全面完成永久基本农田划定并实现上图入库，推动永久基本农田核实整改，划定永久基本农田储备区3715万亩。从2018年开始，连续三年组织补充耕地核查，涉及补充耕地项目近11万个，查出补充不实或存在问题的耕地600多万亩。
在地质找矿方面，“十三五”期间，持续实施地质找矿取得重大突破，新发现8个亿吨级油田，5个千亿方天然气田、5个千亿方页岩气田、311个大中型矿产地，战略性新兴产业相关的锰、锂、石墨等矿产储量较大幅度增长。
在海洋领域，自然资源部表示，“十三五”期间，持续实施“蛟龙探海”“雪龙探极”等重大工程，“海马”号无人遥控潜水器投入应用，深海探测关键技术取得突破，“雪龙2号”科学考察船填补了我国极地破冰船设计建造和技术应用空白。2016-2019年，我国海洋生产总值年均增速6.1%，海洋战略性新兴产业年均增速10.9%。
在生态修复方面，自然资源部表示，“十三五”时期，在全国实施了25个山水林田湖草生态保护修复工程试点。实施蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复工程、渤海综合治理攻坚战行动计划、红树林保护修复专项行动，全国整治修复海岸线1200公里、滨海湿地2.3万公顷。开展长江流域、京津冀和汾渭平原等重点区域历史遗留矿山生态修复，治理修复矿点近9000个、面积2.5万公顷。黄海浒苔绿潮灾害治理取得重大成果，2020年最大覆盖面积与近五年均值相比下降54.9%，持续时间缩短30天。
城乡建设用地增减挂钩政策对脱贫攻坚作出重大贡献。自然资源部指出，2016年以来，增减挂钩节余指标在省域范围内调剂资金超过2600亿元，跨省域调剂资金1800多亿元，合计超过4400亿元。(记者 庞无忌)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注