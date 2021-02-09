抖音电商出台多项举措助推企业产业链优化升级
中国社会科学院在2021年1月发布了《“V经济”的兴起：抖音助力经济发展年度报告》(以下简称《报告》)。报告指出，以抖音电商为代表，内容电商平台通过短视频、直播带货，在促进经济复苏、拓展就业形式、丰富社会生活等方面，做出了积极的探索。
《报告》认为，抖音为内容生产者和产品经营者提供平台，达人和主播通过短视频、直播扩大自己的影响力，将产品触达到更多消费者。短视频和直播的表达形式，可以缩短人与人之间的距离感。许多中小商家在抖音电商里找到了更多的生意机会。他们不仅仅建立起新的销售通路，也生动鲜明地展现着自身个性，收获了粉丝的喜爱。
“抖音电商的发展刚刚起步，希望平台真正能服务好用户，服务好电商相关的创作者，服务好商家。” 抖音电商事业部服饰行业产业带总监刘丹青介绍说，一方面抖音电商顺应用户诉求，把用户体验放在第一位，提供更加完善的购物环境；另一方面，抖音电商顺应了创作者变现和商家的诉求，提供多元化的营销工具等多种功能。
顺应市场生态变化
提供多元化营销工具
公开资料显示，字节跳动电商业务是以抖音、抖音火山版、西瓜、头条等字节系内产品作为载体的内容电商平台，通过短视频和直播的方式为用户提供良好的内容和商品消费体验。
“随着平台的发展，抖音一直在探索为用户带来更多价值的方法，但核心重点仍是为我们的社区创造良好的体验。”刘丹青表示，基于对行业的洞察，抖音用户在充分使用发挥平台创造力的同时，对平台上的购物需求也在不断提高。
刘丹青认为，抖音电商在不断地努力满足用户这部分的购物需求，通过生动的商品展示方式，为用户带来独特的电商新体验。与此同时，越来越多的创作者希望拓展长期可持续的变现模式，抖音电商为创作者提供了变现通路，通过流量支持、定期的专项活动等，持续优化创作者变现体验。
刘丹青举例称，以抖音小店为例，作为抖音电商推出的给商家提供服务的平台，抖音小店持续提供全链路服务和更加沉浸多元的商品转化场景。入驻抖音小店之后，品牌方可以在头条、抖音、西瓜、抖音火山开通账号展示商品，并通过微头条、视频（长/短）、直播、文章等多种方式进行展示曝光推广。粉丝可以在今日头条、西瓜视频、抖音、火山app内进行内容获取，下单用户可以直接转化成为品牌方账号粉丝。
直播电商促消费扶贫
助力地方经济发展
眼下，直播带货成当下经济新亮点，“电商直播+消费扶贫”也成为缓解经济下行压力的重要途径。
《报告》指出,构建直播基地,也是平台电商通过直播方式推动经济发展的举措。从2019年开始,抖音电商联合全国各个原产地,组建直播电商基地。针对产品难以标准化、痛点突出的玉石行业，抖音电商在直播带货的基础上，在广东四会建立起了质检物流一体化运营中心，发挥四会的玉石产业的供应链优势，让四会基地在2020年“双11”当天的销售额突破了3000万，部分头部商家单店营业额超200万。
在疫情期间，不少农户面临交通制约、信息不畅、收成滞销的困境。而直播为农产品打开了新的销路，抖音联合今日头条、西瓜视频发起了“战疫助农”公益项目，截至2020年4月11日，项目累计助力农产品销售3.2亿元。
在助力工业品方面，以三一重卡为例，企业通过抖音直播间，策划了多场工厂直播等活动，让购买者更加直观的了解车辆生产加工状态以及性能表现，提高了知名度。由于减少了中间广告环节的投入，购车者也可以以更加实惠的价格购买车辆。这使得三一重卡在2个小时的抖音直播销售过程中，达成了5000万销售额的成绩。
“抖音电商里不断实现着‘有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹’的普通人梦想。”刘丹青介绍说，主持人王芳倡导全民阅读，通过抖音短视频和直播，专门为家长和学生选好书，成为抖音图书类带货“一姐”。2020年，王芳抖音带货总成交额已超1.9亿元。“11.11抖音宠粉节”期间，王芳直播售书超过500万册，销售额超过3000万元。
激发企业生产活力
助推产业链优化升级
《报告》认为，比如服装、珠宝、生鲜等品类产业带在抖音逐渐形成线上售卖的集群规模，产业链上不同角色的商家建立起新的生意模式，助力更多产业链优化升级。
“生产链商家通过抖音打开销路，很多电商主播、MCN机构通过抖音电商创业，众多百万粉丝主播脱颖而出。”刘丹青表示，在这一过程中，离不开抖音电商平台在背后的扶持与推动。
随着实体贸易竞争日趋激烈，去年，福建一家专业经营品牌女装Davida（抖音账号：Davida）开始探索直播带货的新方式。“这半年多时间里，我们累计获得35.2万个点赞,已拥有34.5多万粉丝，商品好评率91%。”这是他们一次直播带货的成绩单。
在Davida负责人看来，在平台推荐流量加持之下，不仅是帮助商户们解决疫情影响下带来的销售问题，还让商户们真切地感受到通过直播电商求新求变的力量。
那么，直播能否为企业带来持久的销售旺季，能否提升企业应对风险的韧性？
Davida负责人有着更深切地感受，他认为抖音电商在四个方面帮助企业提升效率，一是年货节会场资源位，增加主播曝光度；二是年货节直播间流量扶持政策，通过广告投放，促进成交转化，粉丝增长；三是平台运营1v1精细化运营，解决商家运营中遇到的各种问题；四是大促活动专项支持、场景打造、货品准备、投放规划等方面和商家保持紧密协同，目标一致。
在直播带货场景化的趋势下，“人、货、场”的优化升级，在直播带货变现生态中愈加重要。下一步，刘丹青表示，抖音电商将通过多元内容场景激发用户的购物潜能，通过建立与服务商的深度合作，为商家们带来高质量的销售增长，帮助服务商和商家在抖音电商平台上成长沉淀。
“相比传统电商，内容电商更有生命力、想象空间更大，是时代发展的新方向。”刘丹青认为，不论形式如何变化，真正了解和满足用户日益增长的精神物质需求、切实保障消费者的合法权益，才是平台立足和发展的根本。
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