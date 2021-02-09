淘宝“广西汽车超值购车季”活动页面（受访者供图）

2020年11月至2021年3月底，广西壮族自治区工业和信息化厅通过天猫面向全国消费者发放购车补贴，组织上汽通用五菱、东风柳汽两家汽车生产企业，联合天猫汽车开展“广西汽车超值购车季”活动。消费者在淘宝APP搜索“广西购车补贴”，购买广西生产的“新宝骏”及“东风风行”汽车时，即可申领每台2500元购车补贴。

数据显示，截至2021年1月31日，上汽通用五菱、东风柳汽在天猫上达成的订单近22970辆汽车。同时，开展的淘宝直播购车活动吸引了438万人次观看。天猫方面表示，此次自治区工业和信息化厅联合电商平台面向全国消费者推出的“广西汽车超值购车季”活动，不仅普惠了广大汽车消费者，而且通过“线上+线下”的模式创新，激活广西汽车企业潜能，推动广西汽车生产企业做大做强。

“这种由政府部门牵头，与互联网企业合作，通过开展推广促销活动扶持企业发展的方式，对于企业与消费者来说都是利好。”东风柳州汽车有限公司乘用车销售公司总经理助理钟伟表示，本次活动对于东风风行的销量提升很大，截至2021年1月31日已经超过6000辆，占到东风风行销量比例的25%左右，从趋势来看，后续占比还会继续提升。

广西作为中国五大汽车制造基地之一，生产出多款备受喜欢的“国民汽车”。2020年在新冠疫情影响的背景下，广西汽车逆风飞扬，上汽通用五菱全年销量突破160万辆，旗下五菱宏光MINIEV，定位“人民的代步车”，连续4个月蝉联中国新能源销量冠军；东风柳汽推出了时尚SUV风行T5等新车型，全年销量突破18万辆。

“广西汽车超值购车季”期间，广西车企重点推荐老百姓都买得起的优质好车，包括上汽通用五菱的新宝骏E300、新宝骏RS-3，东风柳汽的风行T5 EVO等车型。值得一提的是，“广西购车补贴”在车企及线上经销商门店的优惠基础上，可再额外叠加使用。

为确保购车补贴落到每一位真实的消费者手中，需要购车用户，在天猫平台提交购车发票和行驶证资料，审核通过后，购车补贴将以天猫红包形式返还。

据了解，广西此前还通过阿里巴巴等互联网平台推出“云惠八桂”工业品促产促销活动，为广西工业企业扩大销路。

广西壮族自治区工业和信息化厅官网显示，广西投入6亿元资金开展工业品促产促销活动，面向全国消费者发放消费券，运用1688、聚划算、淘宝、天猫等电商平台，向全国消费者推送广西优质工业产品，通过线上线下推动广西工业品消费，力争带动工业品销售180亿元以上，着力推进全区工业稳增长。

此前，推动广西工业企业开展线上销售活动，鼓励工业企业入驻1688电商平台，开展“云上对接专场会”，拓展企业产品销售渠道，促进企业达产增产。其次设置“汇聚广西专场”，在1688电商平台设置广西工业品专场，激活企业内生动力，全力促进广西货卖全国，以销促产。组织一批企业产品开展“秒杀”“厂家直播带货”等活动，打造一批“网红系列单品”。

正在线上线下同步开展的广西汽车超值购车季是第三步。截至目前，已落实计划入驻阿里1688平台的广西工业企业超1000家，分别涉及食品、轻工、电子、建材、纺织、汽车、机械等行业，拟计划上线销售产品超4000个，助力打造一批广西工业制造业领域的“网红产品”，树立有口皆碑的广西工业品牌。

“疫情冲击下，全球贸易重新调整，很多国家、企业还在等待疫情恢复。反而是没有等的国家、企业，从疫情冲击下获得了新的优势，”商务部研究院研究员周密认为，疫情本身是不好的事情，但有可能带来新机会，善于利用机会、善于去做出调整和应变的个体、企业和国家，会获得更加突出的优势。

在周密看来，未来中国整体市场潜力巨大，除了一线的、东部市场以外，中西部市场发展速度非常快，其中孕育大量机会，这些机会也是为有准备的地区和企业准备的。 （赵超）

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