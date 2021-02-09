以“花开中国梦”为主题的第十届中国花博会将于5月在上海崇明揭幕。作为本届花博会品牌合作伙伴和指定保险服务商，中国太保为花博会量身定制总保额逾3500亿的一揽子综合保险方案。其中，中国太保为参展商、商业主体、观众设计了全生命周期的保险方案；并设立风控专项服务、现场人员服务等五大专项服务举措，力争以“保障最全、体验最佳、服务最优、专业最强”的优质保险保障服务，助力打造国际一流的花卉盛会。

量身定制，多管齐下护航花博会

为保障花博会筹备期、布展期、撤展期各时间段人员人身安全，中国太保针对不同人群量身打造了意外险方案，为筹备组工作人员、花博园区工作人员、志愿者、观众落实保险保障，并简化承保与理赔流程，最大程度地为客户提供便利。与此同时，基于会展期内参观人员众多，中国太保配套1亿元的公众责任保险保障额度，并针对展期可能存在的天气因素影响配置了活动中断保险，多管齐下护航花博盛会。

创新加持，快捷提供线上化操作

根据各参展商的具体需求，中国太保为此次花博会专门设计了活体花卉植物的财产险保险方案，并对部分名贵花木实施“一单一议”准则，确保为参展商提供全方位的安全保障。对于参展商及展台搭建企业的展会责任险投保，则打通内部连接渠道，实现二维码扫码便捷投保，个性化保险方案多样呈现，全程线上化操作，从投保到出单只需要短短几分钟。根据此次花博会的拍摄需求，中国太保在主办方一揽子综合保险中还应用了无人机保险方案，对拍摄无人机机身载荷及其造成的第三者责任提供全面风险保障。

此外，中国太保还扩展游客的风险保障方案，将游客意外险灵活嵌入花博会官方购票系统中，实现游客自主勾选保险服务的操作。

总分联动，优质服务全周期陪伴

为了更好地做好花博会服务工作，中国太保举全集团之力，汇聚来自产险、寿险公司有经验、有能力的专业管理和技术人才，成立统筹指挥、风控服务、承保服务、理赔及救援服务、现场及志愿者服务、健康管理六大团队，为花博会提供优质的全周期保险服务。

由于花博会展品及展览地点保障的特殊性，中国太保为花博会配备了巨灾气象局服务与卫生资源服务。风控服务团队则紧跟花博园区建设的各关键时间节点，提供多次场馆查勘、物流运输查勘服务。从布展期开始，中国太保总、分联动，风险查勘专业团队入驻花博会驻点巡查，对展台搭建、人员安全、公共区域等隐患风险点提出风控建议。同时，还有现场多项人员服务、专项理赔服务、应急救援服务等为花博会量身定制的贴心服务，共同助力花博会的顺利召开。

健康养老，专业化保障触手可及

中国太保为本届花博会开设了一个月的免费视频医生服务以及搭建舒适休息体验区，15秒内接听、在线随时咨询、便携式健康监测一体机身体检测等服务，为本届花博会提供强有力的健康管理服务支持。此外，设在花博会花艺馆的“太保家园”展区将展现生命灿烂绽放的美好家园，通过绿植展示与光影技术相结合，让参观者领略“太保家园”更绿色、更智能、更人文、更健康的社区特色。

2021年，位于崇明岛的太保家园·东滩国际颐养中心体验馆和位于中心城区的太保家园·上海普陀国际康养社区都将投入运营，中国太保首创的“一城双园三养”模式进入实施阶段，为“55岁至99岁+”的老人提供全龄覆盖的养老照护服务。此外，太保家园在杭州、南京的颐养社区项目也将陆续开放体验馆，与上海的两个落地项目形成联动，沪、宁、杭三地的优质养老资源将逐步打通，在服务长三角一体化，建设养老服务新高地方面进一步发力。（赵超）

(责编：赵超、吕骞)