2月8日，MWCS 2021媒体分析师预沟通会上，华为无线网络产品线副总裁甘斌发表了《1+N，创新共赢5G未来》的主题演讲。甘斌表示：“1+N 5G目标网，通过全系列产品和解决方案创新，实现极简站点再升级，智能协同再升级，多用户极致体验再升级，网络能力按需灵活部署再升级。”

华为无线网络产品线副总裁甘斌（受访者供图）

全球5G部署已经驶入快车道。2020年，全球已商用部署超过140张5G网络，发展用户超过2.5亿，发布550款商用终端。甘斌指出，“中国作为领先市场，基于全球最好的网络，5G保持快速发展，预计2021年5G用户将超过5亿。”网络能力的升级为消费者带来应用和体验的升级。视频业务向着高清化、沉浸式体验方向发展，带动5G DOU快速增长，这离不开随时随地保证体验的5G网络支撑。

华为基于丰富的全球商用部署经验，就面向未来全频谱走向5G，如何构筑一张有竞争力的5G目标网，甘斌分享了四个发现和思考。

发现一：全球不同市场5G网络的的起点不同，但构筑1张普遍覆盖的宽管道基础网目标相同。不同于3G和4G，5G时代不同运营商选择了TDD先行或FDD先行的方式。面向TDD先行的市场，虽然TDD M-MIMO已经规模部署，华为仍将通过系统级创新，实现产品规格和能效再升级，帮助客户降低网络OPEX。面向FDD先行的市场，华为沿着大带宽多天线演进方向，产品能力再升级，大幅提升小区容量至4T4R网络的1.5~5倍，且产品工程规格与TDD M-MIMO相当。

发现二：5G时代频段组合更多，多频多制式长期共存。这会导致现有的抱杆上设备数量众多，5G模块部署空间受限。针对部分市场天面空间极度受限的场景，华为通过M-MIMO与传统天线的融合，Sub-3G超宽频产品创新，一杆Sub-6G全频谱极简部署，实现极简站点再升级，持续降低站点部署成本。同时，通过频谱、制式、节能的智能协同再升级，实现全网用户体验与能效双优。

发现三：5G用户将爆发式增长，未来需要保证多用户的一致性体验。当前华为承建的5G网络，在第三方体验测评全面领先，但是随着用户渗透率的不断提升，5G网络将逐步进入中载或重载，需要保证多用户的跨代体验连续性。华为通过算法创新，最大化M-MIMO性能潜力，在高用户密度、高干扰强度场景下，实现多用户极致体验再升级，最大化网络性能。

发现四：5GtoB，N维能力按需灵活部署再升级。相较于传统网络，行业中各种物的联接，不仅需要一张普遍覆盖网络，支撑物联终端的海量连接，同时在局部场景，业务体验从单一的速率维度，扩展到包括上下行速率、端到端时延、定位等多维度。同时，多样性网络能力按照服务模式的组合，对网络的建设和维护提出了更高的要求。华为通过创新5GtoB Suite解决方案，将自动化带入到toB网络“规、建、维、优”的各个阶段，实现主动端网运维和行业网络的智能精准规划，为运营商行业5G无线网络业务发展注入新动力。

“面对未来5G十年黄金发展期，虽然前进的道路上会有挑战，华为通过创新再升级，帮助客户构筑1张普遍覆盖的宽管道、N维能力按需叠加的极简5G目标网络，实现5G时代的共赢。”（赵超）

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