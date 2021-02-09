人民网北京2月9日电 （初梓瑞）为加强技术引领，规范试验检测鉴定，推动农机新技术新装备的普及应用，满足农业生产和农民实际需求。近日，农业农村部最新发布63项农机推广鉴定大纲。据介绍，农机推广鉴定大纲是全面考核农业机械性能、评定其是否适于推广的技术依据和规范。

记者从农业农村部网站了解到，此次发布的63项农机推广鉴定大纲，重点围绕新发展阶段粮食和生猪生产机械化、地方特色优势作物机械化以及农机自动化信息化智能化，突出生猪自动干湿料喂料器、植保无人驾驶航空器、农机播种作业监控终端等当前生产急需，可以有效补足农机试验鉴定领域的短板弱项，强化绿色智能，加快农机化科技成果转化，促进农业机械化转型升级和现代农业发展。

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