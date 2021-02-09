王震

春节即将到来，忙碌了一年的职场人，最关注的可能就是年终奖了。经过了极不平凡的一年，今年的年终奖发生了哪些变化？你的年终奖还“香”吗？

1.多了还是少了？

过半受访职场人表示与预期相符

近日，智联招聘发布的《2020年白领年终奖调研报告》显示，2020年全国白领年终奖平均值为7826元，较2019年的9547元缩水18%，有超过七成的白领年终奖在10000元以内。其中，38.5%的受访者表示年终奖与上一年持平，有35.8%的受访者则表示年终奖更少了。

另一份来自中国青年报的调查也显示，在参与调查的1505名职场人中，56.2%的受访职场人都表示年终奖数额与预期相符，25.1%的受访职场人直言比预期低，有18.7%的受访职场人感到高于预期。

2.哪儿最“土豪”？

南方地区城市奖金相对较高

北京超越上海成为年终奖最高的城市，平均金额达到13258元。数据显示，2020年北京、杭州、上海、乌鲁木齐、福州、宁波等6个城市年终奖均值过万。对比2019年数据，上海白领年终奖平均13275元领先全国，有9个城市年终奖平均金额过万。

整体来看，在年终奖排名靠前的城市中，依然是南方地区城市相对较多。

图片来源：《2020年白领年终奖调研报告》

3.有哪些新花样？

一年一度的“花式凡尔赛”现场

每当临近春节，晒年终奖这个“花式凡尔赛”现场可能会迟到，但一定不会缺席。

2月8日，腾讯阳光普照奖每人100股股票引发网友热议。据计算，按照740港元/股估算，100股腾讯股票价值约6.1万元。对此，腾讯回应：不是每个人都有。此外，烟台杰瑞股份奖励39名优秀员工宝马轿车；华为2020年持续实施股票分红，预计每股1.86元……互联网上又掀起了一场“柠檬精大会”。

据中国青年报问卷调查显示，有98.3%的受访职场人今年有年终奖，其中，发放现金奖励最为普遍的占75.8%，此外还有生活用品、食品、电子产品、奢侈品、公司股权等。

4.年终奖小贴士

①企业可否从工资中扣除部分年终奖？

有些用人单位与劳动者在合同中约定，每月从工资中扣除一部分押在单位，年底再以年终奖的形式发放。这种年终奖其实就是工资，如果用人单位恶意拖欠，劳动者不仅可以要求用人单位支付，还可以向劳动监察或仲裁部门主张加付赔偿金。

②年终奖能否延期、分期发放？

根据《劳动法》规定，年终奖是工资的一部分，属于劳动报酬的范围。如果在劳动合同或规章制度中规定年终发放年终奖，推迟年终奖的发放，无异于欠薪。企业对于如何发放年终奖有自主权，分期发放并不违法。

③企业可否以实物方式抵年终奖？

《工资支付暂行规定》第五条规定，工资应当以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。由于年终奖属于工资性质，因此年终奖的发放不能以实物抵发。

④提前离职有年终奖吗？

年终奖属于劳动报酬，也必须遵循同工同酬原则。如果劳动合同或公司规章制度都未对年终奖有明确规定，劳动争议仲裁机构或法院一般会支持离职职工得到一定比例的年终奖。

（综合人民日报、中国新闻网、中国青年报等）

(责编：赵超、章斐然)