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新版“中国社会组织政务服务平台”上线

民政部：全国各级民政部门共登记社会组织已超过90万个 

2021年02月09日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （初梓瑞）记者今日从民政部获悉，截至目前，全国各级民政部门共登记社会组织超过90万个，其中全国性社会组织2292个。为进一步推进“互联网+政务服务”，民政部日前正式启用新版“中国社会组织政务服务平台”（http://www.chinanpo.gov.cn/）。

全国社会组织信用信息查询系统。（图片来源：中国社会组织政务服务平台）

民政部社会组织管理局相关负责人指出，平台以“我要看、我要查、我要办”为建设主线，融合业务咨询、组织查询、登记办事于一体，优化了在线政务服务事项。集成了全新的社会组织信用信息公示系统和社会组织政策法规库。

据介绍，公众可通过该平台查询社会组织基础信息、行政许可信息、年检（年报）信息、评估信息、表彰信息、行政处罚信息、失信信息以及涉嫌非法社会组织名单，并可进行在线投诉举报。

(责编：初梓瑞、章斐然)

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