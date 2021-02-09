图为人民网记者体验数字人民币红包预约。

·数字人民币，是由人民银行发行的数字形式的法定货币，是由指定运营机构参与运营并向公众兑换的，与纸钞和硬币等价。不同于比特币、Libra，我国数字人民币是数字形式的法定货币，具有价值特征和法偿性。

·数字人民币也不同于支付宝、微信，支付宝、微信只是支付平台，这些支付平台本身不是钱，只是钱的“搬运工”，需要绑定银行卡才能够支付或取现，而数字货币本身就是钱。

人民网北京2月9日电 （李彤、黄盛）“预约红包了吗？”随着5万份北京市数字人民币红包进入预约环节，这两天市民们打招呼有了新话题。这也是继深圳、苏州等地之后，又一轮数字人民币红包来袭。

什么是数字人民币？与比特币、Libra相比，数字人民币有哪些特点？目前数字人民币能够在哪些场景消费，未来更大的应用方向是什么？人民网经济民生采访部梳理了当前数字人民币的发展现状，并采访了业界人士，一同探讨数字人民币“新”在何处。

什么是数字人民币？

数字人民币，是由人民银行发行的数字形式的法定货币，是由指定运营机构参与运营并向公众兑换的，与纸钞和硬币等价。不同于比特币、Libra，我国数字人民币是数字形式的法定货币，具有价值特征和法偿性。

数字人民币有哪些新特点？数字人民币更加便利，不依赖网络即可实现双离线支付；更加安全，支持匿名支付，保护个人隐私；能够降低跨境交易成本，降低手续费，提升清算速度。

都是以数字形态出现，数字人民币与银行卡上的数字余额相比有何不同呢？数字人民币是货币，银行卡上的余额是存款。对于存款，银行按照规定计付利息。而数字人民币等同现金，是不计付利息。

不少消费者将数字货币与微信、支付宝等支付软件做对比，央行数字货币研究所所长穆长春此前介绍说，微信、支付宝是金融基础设施，可以理解是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包里的内容。当数字人民币发行后，大家仍然可用微信和支付宝，只不过钱包里又增加了数字人民币。且在支付软件中，资金的转入转出需要支付手续费，但数字人民币兑出和兑回不收取服务费。

值得注意的是，此次北京发放数字人民币红包，个人数字钱包的开立可在工、农、中、建、交、邮储六家银行进行选择，但并不需要有这些银行的银行卡。这和绑定支付软件要依托银行卡来支付的模式也不同。

由于数字人民币具备安全性、便捷性、金融稳定性等特点，不少国家的央行开始研究和测试数字货币。我国在2014年就开始推进数字货币并成立了数字货币研究小组。目前，央行在深圳、苏州、成都、雄安及冬奥场景等地进行数字货币试点，通过不断测试来优化和完善相应功能。

中国人民大学教授、金融与证券研究所联席所长赵锡军对人民网表示，目前各地测试的内容主要集中在零售支付场景上，通过多轮测试，有效提升了大众对数字人民币安全性、便捷性的认知。

在哪里能用数字人民币，谁能参与使用？

据了解，此次北京的数字人民币红包发放，只要手机系统GPS定位在北京的个人消费者，均可登录“魅力王府井”微信小程序查看活动详细介绍，使用京东App、京喜App活动预约平台登记申请报名。红包发放通过“摇号抽签”决定，并非先到先得。

过去一段时间，深圳、苏州等地也陆续展开了多轮数字人民币测试。在深圳，2020年10月发放了1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”；今年1月，深圳市龙华区又启动数字人民币春节红包活动，面向在该区缴纳社保的春节留深人员发放10万个200元红包，可在该区已完成数字人民币系统改造的指定商户中，无门槛消费。

在苏州，2020年12月推出2000万元数字人民币消费红包，今年2月又开启了“数字人民币?苏州年货节京东专场”活动，发放15万个200元年货节红包。

地点不同，数字人民币测试的侧重点是否也不同？赵锡军表示，“数字货币电子支付”涉及数字货币与电子支付两个维度，由于试点区域、开发团队、合作金融机构的不同，各地测试工作的侧重点也有所差异。“最开始的测试，多是围绕基本使用和功能；随着测试地域的扩展、消费类型的丰富、使用场景的多元，数字人民币最终要实现同现金功能的正常发挥。”

已经预约报名北京数字人民币试点活动的中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，现阶段各地的试点测试是在检验数字人民币的流通功能。当下的试点测试主要是明确大众对数字人民币的认可及大众使用的便捷性，及数字人民币本身的安全性。

下一步，数字人民币发展空间在哪里？

作为数字经济发展基石，在近期陆续召开的地方“两会”上，数字货币成为了研究推进的高频热词。例如，北京市《政府工作报告》指出，“要推进数字货币试点应用”。广东省表示，要打造数字货币创新试验区。上海市表示，要推进数字人民币试点。

在2021年中国人民银行工作会议上，人民银行提出围绕提升金融服务和管理水平，要稳妥开展数字人民币试点测试。

伴随各地试点测试的不断推进，数字人民币使用场景、参与机构数量等都在增加。京东科技集团数字人民币项目负责人彭飞表示：“在技术能力层面，京东科技建立了自主产权的支付结算服务平台，平台使用分布式计算，同城多中心架构，具备7×24小时不间断交易能力。京东科技15分钟以内即可完成5000万笔以上的交易对账。”

有业界人士预计，后续数字人民币在应用场景上也将有更大突破，更多消费者将在安全的基础上，逐步接触和使用数字人民币。并在条件成熟时，将正式发行数字人民币。

针对下一步发展需要关注的问题，欧阳日辉说，数字人民币要持续注重普及性问题，要公平兼顾老年人群体、经济欠发达地区人群。

数字人民币，发得出，还要用得了。有业界人士表示，接下来普及数字人民币还要进一步减轻商户端的硬件投入成本，调动商户参与的积极性，提升数字人民币的使用频率。

(责编：李彤、刘阳)