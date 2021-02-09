表彰大会现场。（人民网记者 夏晓伦摄）

人民网北京2月9日电（记者夏晓伦）2月8日，由全国工商联、人力资源社会保障部、全国总工会三方联合主办的全国就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰大会，以视频会议形式在京举行。

人力资源社会保障部副部长李忠宣读表彰决定，北京联东投资（集团）有限公司等92家民营企业获“全国就业与社会保障先进民营企业”称号，北京市闽龙世纪建材市场有限公司工会等29家民营企业工会获“全国双爱双评先进企业工会”称号，杨秀齐等32人获“全国关爱员工优秀民营企业家”称号，陈炫烨等32人获“全国热爱企业优秀员工”称号。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在讲话中指出，广大民营企业积极响应党中央、国务院号召，克服种种困难，努力复工复产，采取有力措施稳岗扩岗，为稳就业、保就业、保基本民生作出了重要贡献，涌现出一大批先进典型和感人事迹。召开这次会议的主要目的是通过表彰先进典型，激励广大民营企业强化使命担当，为实现更加充分更高质量就业、推动民生福祉达到新水平，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献。

高云龙强调，要认真学习贯彻党的十九届五中全会以及中央经济工作会议精神，充分认识民营经济在稳定和扩大就业中的重要作用，准确把握当前就业领域面临的新形势新机遇新挑战，努力营造良好营商环境助力实现更加充分更高质量就业。

全国总工会副主席、书记处书记蔡振华主持会议并指出，要充分发挥政府、工商联和工会在促进就业与社会保障、构建和谐劳动关系、助推民营经济高质量发展中的重要作用，创新活动方式，扩大活动影响，不断把就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰活动引向深入，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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