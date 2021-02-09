随着春节的愈发越近，很多人都将结束忙碌一整年的工作。其中，远赴国外的务工者们，如果不是受疫情影响，应该早就高高兴兴地回家过年了。

在印尼雅加达，由于即将回国与家人团聚，已做过核酸检测并正在酒店隔离的王振民和他的同事贾杰杰、何禹鹏等6人格外兴奋。他们来自印尼东南苏拉威西省Konawe工业园区，负责陕西鼓风机（集团）有限公司总包的印尼国内最大空分、发电和运营项目现场的工作。

据了解，包括王振民在内的这些陕鼓人中，在印尼连续工作时间最长的已超过500多天，最短的也有200多天。其中不乏有和王振民一样，从项目建设至今，两个春节都不能回家过年的人。但是，一通电话延缓了王振民和同事们的回家速度。“我是共产党员，这个时候必须留下支援项目。”接到电话后王振民坚定地说。

春节前夕，由于印尼当地疫情防控的要求，从国内公司新补充的人员无法按时进入，而陕鼓印尼项目又迎来了既有施工建设、又有空分和发电运营等业务全面开展的局面。同时，临近春节的这段时间，正处于项目7#发电机组调试的关键时期，现场专业人员需求紧张。因此，王振民和他们的6位同事一致决定返回支援项目现场。

“这是我们陕鼓人在沼泽地里一手建设起来的项目，我们亲手打下了园区建设的第一根桩，亲眼看着高高的空分塔和发电装置在这里落成，并亲历项目的陆续试车投运。如今疫情防控严峻，加之项目上人手紧缺，我们6个准备回家过年的人不能袖手旁观，返回现场继续工作，是我们共同的选择。”王振民在接受采访时说。

“其实，陕鼓的每一个海外项目建设者都特别不容易。为确保客户整体项目按期高效推进，自从项目开工建设到安全稳定运营，不分昼夜的加班已成了常态。特别是到了装置调式的关键节点，连续十几个小时坚持在岗位上，也是常有的事儿。”陕鼓印尼发电项目技术人员荣亚强表示，项目开工建设的艰苦，磨砺了他的拼搏意志和工作作风。作为此次重返项目现场的六人之一，他已连续450多天坚守在印尼工程项目现场，一直没有回过家。调试每套装置、观察每一条数据曲线、记录每一次数据变化，直到每套装置机组正常投运，所有环节都有他的身影。

“今年在疫情防控的同时，我们已经顺利完成了5号、6号机组的发电。这期间经历的困难比前期更多，挑战也更大。”陕鼓印尼发电项目热控工程师周光友说。据了解，截至目前他是在印尼海外项目现场坚守时间最长的。500多日夜的坚守，他见证了陕鼓从1号机组到6号机组的成功发电过程，此刻又和伙伴们一起全力投入到7号机组的系统调式中。

而在国内各项目现场，也有一批批陕鼓人正为客户之所急而奔波。他们在石家庄、邯郸、唐山、黑龙江等各项目现场，相继完成了石家庄某钢铁企业烧结球团升级改造等项目。

“业务在哪里，组织就在哪里；组织在哪里，攻坚就在哪里。通过打造‘党旗红 陕鼓强’的党建品牌，陕鼓将国有企业党建工作要求落实到经营发展的细支末梢，使党建与业务充分融合。”陕鼓集团党委书记、董事长李宏安说。

据了解，近年来，陕鼓集团党委在“党旗红 陕鼓强”党建品牌实践中，战略聚焦分布式能源，瞄准国内外客户需求，构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”的业务模式，为工业、智慧城市、一带一路、军民融合等领域提供设备、EPC、服务、运营、金融、供应链、智能化等七大增值服务，推动企业的高质量发展。近四年，陕鼓集团主要指标呈两位数、三位数的同比增长，接近或超过国际对标企业。

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