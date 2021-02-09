中信银行支持实体经济助力高质量发展
促进房地产市场平稳健康发展是银保监会一直以来的工作重点，银保监会数据显示，房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速。以中信银行为例，该行始终严控严管房地产业务，通过开展5方面工作取得了成效。
首先是建机制，中信银行成立了房地产授信业务协调机制领导小组，由董事长亲自担任组长。实行房地产客户名单制管理。其次是控总量，建立覆盖全产品和全机构的全口径限额管理方案，严控房地产融资业务总量。第三是降增速，2020年，中信银行房地产贷款增速在可比同业中处于低位。第四是调结构，房地产贷款增量多数是个人按揭贷款，对公贷款主要集中在棚改等政策支持领域。最后是降集中度，中信银行过去一年的头部房企实质担险资产余额明显下降。
同时，中信银行将授信资源更多投向国家政策支持领域，2020年制造业、普惠、扶贫和涉农贷款全部完成监管考核任务。其中制造业贷款（不含贴现）较年初增幅22.21%，普惠金融贷款较年初增幅48%。
中信银行相关负责人表示，2021年，该行将继续严格落实房地产宏观调控和金融监管政策，认真做好房地产贷款集中度管理。合理把握房地产贷款投放节奏，稳步压降房地产贷款占比，进一步提升实体经济的支持力度，按“主体从严、区域从严、业态从严、担保从严、资金监管从严”的标准，不断优化授信结构，强化业务管理，防范房地产融资风险。
2020年，银行业高风险金融机构和重点领域风险得到有序处置，全年处置银行业不良资产3.02万亿元，2017年至2020年处置不良贷款超过之前12年总和，有序拆解了高风险影子银行业务。
中信银行始终积极防范化解金融风险，管理体系基本补足短板，资产质量总体可控。中信银行2020年业绩快报显示，截至2020年末，中信银行并表口径不良率1.64%，比2017年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率171.68%，比2017年末上升2.24个百分点。
这主要得益于中信银行不断建立健全风控体系，夯实管理基础。
一是中信银行将党委研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序。夯实三道防线，推动一道防线贷前、贷后风控履职；加强风险条线垂直管理；深化审计监督和执纪监督。
二是建立了“经营主责任人制+审批主责任人制+不良资产责任认定”的明责、定责、问责体系。提升问责层级，“上追两级”问责。同时对不良责任人核销前问责并终身追责。完善尽职免责相关制度，鼓励干部担当。
三是强化授信政策传导和执行，推动授信政策与营销指引、审查审批标准、考核和资源配置政策“四策合一”。建立了有上限、有标准、有责任、有监督的“四有”授权体系。按照因质、因客、因地、因人的“四因”原则，加大对分行的差异化授权力度，激发基层经营活力的同时，通过强化授权重检形成管理闭环，守住风险底线。
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