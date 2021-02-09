数字化的基础是网络，网络安全与数字化建设一直高度相关，互为依存方可健康成长。 2011年，郑州银行在确定打造数字化银行，定下“科技兴行”战略目标的同时，就将建设金融数字化“防火墙”的任务提高到了同等战略高度。

据了解，该银行信息科技部以“安全稳定、服务高效、管理规范、持续创新”为运维方针，为确保方针贯彻落实，在运维安全方面先后搭建了五大管理体系作为制度支撑。

2016年，为提升规范化运维水平，信息科技部引入ISO/IEC 20000IT服务管理体系，为郑州银行信息科技运行服务提供了方针指引，保障了业务发展方向，提升了IT服务管理能力，降低了信息系统运营风险。

2017年，为进一步提升信息系统故障场景下的科技应急处置能力，信息科技部建立覆盖基础设施、外包服务、信息安全、网络系统、数据库、操作系统、信息系统等多个维度的应急预案体系，实现了知识梳理、沉淀和传承，切实提升了信息科技的应急处理能力。

在边界防御方面，通过部署防火墙实现对网络的隔离与保护，部署WEB应用防火墙阻断WEB网络攻击行为；在强化系统安全工具方面，部署主机入侵检测系统实现主机实时入侵告警和全方位监控，与边界防御形成有效互补；在安全监控方面，部署安全态势感知系统，利用大数据技术对全局安全日志分析处理，实现安全态势全面监控，达到事前安全预警、事中威胁检查、事后溯源查询、告警通报。

为提高信息安全管理水平，制定了《郑州银行信息科技管理基本制度》《信息系统分类规范》《数据安全管理办法》《软硬件补丁管理办法》《办公电脑安全管理办法》《计算机病毒防治管理办法》《应用软件安全开发管理办法》等30余个管理制度及近20项应急预案。

据悉，信息科技部还建立了可量化质量度量体系，事后度量和评价提供了数据依据，系统健康度度量体系是以信息系统为对象，打造事中度量能力。系统健康度量将不同类型的指标与运营对象直接挂钩，对各指标设置不同的影响权重占比，通过获取实时指标运行情况计算分层健康度，最终通过运营对象关联关系以及不同权重占比，计算信息系统实时健康度，及时发现系统运行中的亚健康状态和要素。

此外，早在2012年，郑州银行信息科技部就已开展灾备建设工作，积极引进业界先进技术，并形成了总行生产数据中心、联通同城灾备中心、东莞银行异地灾备中心的“两地三中心”的灾备保障格局。同城灾备中心具备重要系统的应用级灾备恢复能力，异地灾备中心具备核心业务的数据级灾备恢复能力，为防范业务运营中断风险、提升业务连续性水平等方面提供坚实保障和有力支撑。

(责编：董童、吕骞)