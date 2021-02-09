春节将至，为减少疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，丰富全民精神文化生活，建行大学“金智惠民”工程在推出系列学习“福袋”。

据建行大学相关人士介绍，学习“福袋”共包括三项。一是技能公益课程，就业服务不打烊。依托建行大学平台多样丰富的学习资源，“金智惠民”频道全新推出“技能免费学”公益课程专区，遴选金融科技、农业技术、工程技术、食品烹饪、美丽乡村、人文心理等多个方向的职业教育技能课程以飨大众。二是年度精选清单，热门课程再回顾。2020年，建行大学以服务新金融履践初心使命，积极探索产教融合公益教育培训服务社会的新金融解决方案。在此过程中，涌现出一批凝聚多方智慧、受到社会认同的热门课程，岁末重温当回味无穷。三是前沿学习资讯，公益体验早知道。跟踪教育培训前沿动态，分享国家开放大学多学科教育、雅思中国AI口语练习等资讯，为人民群众带来更多喜闻乐见的学习体验。

据了解，建行大学作为建设银行于2018年在北京正式成立的企业大学，以“服务社会、服务战略、服务员工”为使命，实施“金智惠民”工程，融通线上线下渠道、深入社会各类场景“送教上门”。自大学成立两年多以来，截至目前已累计在全国开展“金智惠民”培训4.37万期，惠及334万人次，用金融智慧服务回馈社会大众。

(责编：董童、吕骞)