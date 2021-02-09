人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

建行大学推出就地过年学习“福袋”

2021年02月09日15:04 | 来源：人民网-金融频道
小字号

春节将至，为减少疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，丰富全民精神文化生活，建行大学“金智惠民”工程在推出系列学习“福袋”。

据建行大学相关人士介绍，学习“福袋”共包括三项。一是技能公益课程，就业服务不打烊。依托建行大学平台多样丰富的学习资源，“金智惠民”频道全新推出“技能免费学”公益课程专区，遴选金融科技、农业技术、工程技术、食品烹饪、美丽乡村、人文心理等多个方向的职业教育技能课程以飨大众。二是年度精选清单，热门课程再回顾。2020年，建行大学以服务新金融履践初心使命，积极探索产教融合公益教育培训服务社会的新金融解决方案。在此过程中，涌现出一批凝聚多方智慧、受到社会认同的热门课程，岁末重温当回味无穷。三是前沿学习资讯，公益体验早知道。跟踪教育培训前沿动态，分享国家开放大学多学科教育、雅思中国AI口语练习等资讯，为人民群众带来更多喜闻乐见的学习体验。

据了解，建行大学作为建设银行于2018年在北京正式成立的企业大学，以“服务社会、服务战略、服务员工”为使命，实施“金智惠民”工程，融通线上线下渠道、深入社会各类场景“送教上门”。自大学成立两年多以来，截至目前已累计在全国开展“金智惠民”培训4.37万期，惠及334万人次，用金融智慧服务回馈社会大众。

(责编：董童、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部