日前，阳光城集团“品质工程报告暨全员客服计划启动仪式”在福州阳光城登云湖项目召开。阳光城集团执行董事长兼总裁朱荣斌总结近三年来推进品质工程的成果，并宣布开启全员客服计划。

2018年9月，阳光城在福州对外发布启动“品质工程”，提出以“绿色健康、便捷安全、家文化”为核心的“绿色智慧家”产品体系，力求全方位提升品质。

此外，为探索更好的居住品质，2019年4月阳光城成立绿色智慧家研究院，对绿色智慧家产品的技术含量和门槛进行了全面升级，从内部协同到外部管控，推动品质战略落地。2019年9月，阳光城联合清华大学进行五大课题研究，并在企业实践中积极转化研究成果。

“从行业的角度来看，作为住宅产品的生产者和服务者，过去往往重视生产端而忽视服务端，住宅销售少有让人满意的售后服务环节。”朱荣斌表示，“未来我们应履行更完整的角色闭环，为客户提供全生命周期的服务”。

朱荣斌还在报告中说道：“房企积极拥抱数字化，探索如何以线上平台触达客户、积累客户数据、进行数据资产运营，而我们认为，人与人的触达、直接面对客户、用心感知需求，这样传统的方式在数字化时代依然必要。”

在此背景下，阳光城提出了“全员客服计划”。“这将快速倒逼我们发现并改进当前还存在的很多设计问题、工程质量问题、物业服务问题，使我们的产品更得市场认可，从而助力公司的销售提升和品质提升。”朱荣斌表示。

针对全员客服计划，阳光城将在项目开发全周期指定环节，在统一策划、组织下，与客户进行沟通、访谈，收集客户诉求、了解客户需求，将信息及时反馈、及时整合，从而真正实现客户价值的发掘，持续改善产品和服务。

据悉，“全员客服计划”活动实施关键节点涵盖总裁办、投资、研发、工程、营销、客关与物业各个部门，活动分专项活动和常态活动两类：专项活动在销售开放/开盘、工地开放及项目交付等定点阶段开展；常态活动在投资及市场调研、产品定位、交付后等常态阶段开展，做到全周期、全员、全方位的“三全”原则。

同时，在专项活动及常态活动后按照时间节点收集客户反馈信息，并对客户的共性问题进行梳理，形成反馈表，根据反馈情况制定专项提升方案或者后续项目提升方案。（许维娜）

(责编：许维娜、刘阳)