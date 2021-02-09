国家电网：春节期间电力供需总体平衡
人民网北京2月9日电（许维娜）日前，国家电网有限公司召开一季度新闻发布会，国家电力调度中心副主任朱伟江在会上表示，2021年春节期间，预计用电量保持平稳增长，华东等地用电负荷增速较高，国家电网公司经营区电力供需总体平衡。
朱伟江表示，今年春节呈现与往年不同的特点：一是春节时间偏晚，已至“七九”时节，气温偏高导致取暖负荷减少；二是人民群众响应“就地政策”号召，城乡负荷分布情况不同于往年；三是受外贸订单增加影响，部分地区工厂春节不停工或提前开工，导致工商业用电负荷存在不确定性。
朱伟江进一步分析，基于上述因素，在用电量方面，预计春节期间全国日均发电量约为161亿千瓦时，农历同比增长7.4%。用电负荷方面，华东等地负荷增速较高，预计华东电网最高负荷同比增长约18%，西北、西南电网最高负荷同比增长约10%，江苏、浙江最高负荷增速超20%。
“加强全网统一调度是核心。”朱伟江表示，要从四个方面进一步加强，一是滚动做好负荷预测。二是科学安排电网运行方式。三是强化电网运行管控。四是加强节日值班和应急处置。
国网设备部副主任吕军说，“春节期间供电保障面临着高峰负荷、疫情防控、雨雪冰冻及山火、保暖保供等多重压力与考验。”
守住电力供应红线，是春节期间民生保障的重要内容。“充分考虑零星疫情、就地过年等因素，优化调整抢修布点。”吕军表示，春节期间将安排应急抢修队伍2.1万支、抢修人员17.7万人、抢修车辆2.5万辆，24小时在岗待命，让广大人民群众“用好电”。
他表示，春节期间，还将密切跟踪北方地区“煤改电”用户取暖用电需求，扎实做好涉及“煤改电”的2.6万条10千伏线路、18.8万台配电变压器以及城市供热配套供电设施的运维保障。
此外，国家电网营销部副主任刘继东表示，春节期间，国家电网公司将密切关注突发疫情事件，为疫情防控重点客户开辟办电绿色通道，并确保定点医院、入境点、集中隔离场所、核酸检测点、疫苗等防疫物资生产企业用电安全可靠。
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