再过100天，一个集“生态+环保”、“文化+公益”、“创新+科技”、“互动+体验”为一体的“太平洋保险花园”将在第十届中国花博会现场与您相约。

据了解，该花园面积为500平方米，整体设计突出蓝色主基调，以与中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太平洋保险”）企业形象密切关联的水滴、海洋等元素为核心，通过动作、触觉、听觉、嗅觉、视觉的多感官调动，打造沉浸式的展示场景，唤起参观者对自然、生态环境的认知和感悟。

一条陪伴主线：守护·成长·绽放

“太平洋保险花园”侧重演绎了一滴水汇入海洋的过程，展园路径从注入、汇集、积累到展望，将生命中每个精彩阶段的感受融入蓝色花海，展现了成立三十年的太平洋保险的成长全过程。

两大责任理念：生态+环保；文化+公益

在花园设计理念上，秉承了“生态+环保”、“文化+公益”两大核心理念。在生态环保方面，一是注重节约水电，入口绿墙采用滴灌式自主控制补水方式节约用水，互动水景采用水体自循环，减少人工补水造成的水资源浪费；园区照明系统采用LED节能灯具；二是运用环保材料，园内重点景观水心花亭使用可降解织物幕帘，部分景观的构筑材料使用生活中不可回收塑料制品压制而成，从点滴中创造出别样的环保景观空间。

在文化公益方面，场景平面布局采用太保独有的LOGO转化而成，将简单二维图形转化成三维空间场景。同时，将太平洋保险的发展历程融入园区设计，无论是“责任”、“智慧”、“温度”的服务理念，还是三十年成长历程关键词，都将巧妙嵌入在观众行走的路径中和抬眼可见的景观中。而在核心区域嵌入了太平洋保险参与三江源生态公益林建设的内容，游客通过扫描二维码便能查看三江源相关知识，寓教于乐。

三大创新科技：生态绿墙、智慧控制、互动体验

生态绿墙是采用智能化控制控制系统，手机APP可以直接查看苗木温度湿度状况，即时掌握苗木生长状况；智慧控制是互动系统及灯光控制系统采用智能化时控或光控方式，基本实现控制系统远程化、无人化；互动体验是设计积极融入多样化的互动式景观，如互动喷泉、三江源文化水景，太保森林小程序互动，使游客在观花的同时感受中国太保深厚的人文关怀情怀。

四大花园构成：幸福门、思源亭、扬帆道、蓝梦园

“太平洋保险花园幸福门”（受访者供图）

在中国太保的企业文化联想中，水滴、浪花的形象必不可少。入口处的“幸福门”，采用生态绿墙方式将海浪景观化。海浪造型与花卉有机融合，整面绿植墙增加展园的辨识度，便于游客在参观游赏花博会过程中更容易找到“太平洋保险花园”,也寓意中国太保三十年如一守护着人民群众的幸福生活；步入门中，地面铺装部分刻印中国太保三十年大事件追溯时光、展望未来。

中心花亭，象征着太平洋保险为客户保驾护航、促进社会和谐努力奋斗，绽放生命之花。花亭近看是花朵绽放，远看花瓣飘落似水滴雨落。在这里，水源、河流与三江源完美结合，参观者可通过触发感应装置与水景互动，通过二维码、景墙、地面上的文字了解中国太保为保护生态环境的责任担当。

在扬帆道上，水滴互动装置让参观者如若置身蓝色海洋；花园针对亚健康困扰着远离自然的都市人，结合植物生态科普和趣味互动，打开沉睡的五官，释放轻松的心情。

蓝梦园（受访者供图）

移步蓝梦园，空间豁然开朗，一片大气绮丽的蔚蓝——是花也似海。雕塑化的海洋生物海豚悬浮在花海之中，好似徜徉于蔚蓝大海。数十种蓝色花卉集中种植于此，通过花园中多元素生态布置、多种文化趣味性表达、多样科技互动性展示给人们感受花园美丽的同时，让人们关注自然、保护生态环境。

作为本届花博会品牌合作伙伴和指定保险服务商，太平洋保险牵头、旗下产、寿、健、养等子公司协同合作，成立统筹指挥、风控服务、承保服务、理赔及救援服务、现场及志愿者服务、健康管理等六大专业服务团队，为花博会主办方量身定制了总保额逾3500亿元的一揽子风险保障方案。

同时，还将在花博会现场设立“太保家园”展区、“太保服务”网点，提供巨灾气象局服务与卫生资源服务、多次场馆查勘、物流运输查勘服务、专项理赔服务、应急救援服务、健康管理服务，承诺以“保障最全、体验最佳、服务最优、专业最强”的优质保险保障服务，助力打造国际一流的花卉盛会。

此外，太平洋保险还为本届花博会开设了一个月的免费视频医生服务以及搭建舒适休息体验区，提供15秒内接听、在线随时咨询、便携式健康监测一体机身体检测等服务支持。设在花博会花艺馆的“太保家园”展区将展现生命灿烂绽放的美好家园，通过绿植展示与光影技术相结合，让参观者领略更绿色、更智能、更人文、更健康的社区特色。

(责编：董童、吕骞)