原标题：中国捐赠百杰榜发布 龙光董事会主席纪海鹏荣列第6位

2月4日，由北京师范大学中国公益研究院学术支持，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心、民德咨询共同发布的《2020中国捐赠百杰榜》揭晓，龙光集团董事会主席纪海鹏先生2020年共捐赠3.55亿元，荣列榜单第6位。

据介绍，2020年中国捐赠百杰榜上榜门槛为2000万元。2020年，面临新冠肺炎疫情的挑战，企业家们勇担社会责任。其中纪海鹏先生爱心捐赠3.55亿元，用于捐资助学、扶贫济困及新冠疫情防控等领域。

纪海鹏和龙光集团通过龙光慈善基金会平台捐赠5000万元资金（图片由受访者提供）

据了解，新冠疫情爆发后，纪海鹏及龙光快速响应，第一时间通过龙光慈善基金会的平台捐赠5000万元资金，用于支援湖北、广东等相关地区的疫情防控工作。其中，3500万元用于湖北省第三人民医院、武汉市肺科医院及荆州市第一人民医院购买、升级医疗设备，以支持湖北疫情常态化防控工作的开展和医疗事业的发展。

“广东扶贫济困日”活动（图片由受访者提供）

2020年，龙光积极响应国家号召，助力脱贫攻坚，向惠州仲恺高新区捐赠1亿元，用于当地扶贫、教育、环保等各项公益慈善活动及社会民生建设。同时，在深圳、汕头两地的“广东扶贫济困日”活动上，龙光继续认捐，支持广东省精准扶贫工作。在教育领域，龙光捐赠2亿元，用于汕头市华侨经济文化合作试验区国家示范性高中(金山中学)项目。

在纪海鹏先生的带领下，龙光集团2016年发起成立了“龙光慈善基金会”，聚焦扶贫、教育、社区、志愿服务四大板块，取得了良好的成效。截至目前，共开展公益项目三百余个，累计捐赠达8.5亿元。

(责编：董童、吕骞)