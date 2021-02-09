新春走基层
“有爱就是团圆，你回来的每一天都是过年”
洪蔚云所在班组正在早点名。（人民网杨曦 摄）
“张哥，帮忙盯一会儿，我去取个饭。”2月8日12点45分，送完一名重点旅客出站，南昌西站“红土情”服务台的客运员洪蔚云把轮椅放回服务台，和值班员张猛打了声招呼，便快步向进站口走去，她的丈夫万鑫燚已经在那儿等了许久。
“这么晚，快拿进去吧，都有些凉了。”万鑫燚把手里的保温桶递给洪蔚云，这是他为妻子精心准备的午餐。万鑫燚是一名现役军人，今年是他新婚后的第一个春节，久未归家的他特意请了个长假回来探亲，想陪伴妻子度过恋爱十年来的第一个春节。
可春运开始后，洪蔚云又忙碌了起来。这短暂的午饭时间就成了他们难得的团聚时间。
深夜，安静地候车室内洪蔚云正在整理遗失物品并做好登记。（人民网杨曦 摄）
因为不能时常陪伴在妻子身边，万鑫燚常常会在网上帮妻子洪蔚云点个外卖，或者快递一些小惊喜。“以前在网上点，现在我自己送。”这次回家，万鑫燚开始照着菜谱学烧菜，然后化身妻子的专属“外卖小哥”，驱车三十分钟亲自将爱心便当送到洪蔚云手中。“就想多看看她，我在家的时间这么短，能多陪她一会儿是一会儿。”
“大娘，您坐的车从B4检票口走，您行李多，我送您过去。”拿着保温桶刚回到服务台，洪蔚云又接待了一位前来问讯的旅客。解答旅客问询、报修设备设施、服务重点旅客、登记遗失物品……“红土情”服务台的工作繁杂琐碎，可洪蔚云总是充满耐心与热情。
洪蔚云在核验换乘旅客车票并为旅客测温。（人民网杨曦 摄）
在各地响应“就地过年”的号召下，今年春运期间南昌西站的客流量小了不少，洪蔚云更侧重于旅客测温、防疫消杀、接送发热旅客等工作。在做好重点旅客服务的同时，车站还在服务台配备了爱心防疫包，洪蔚云的口袋里，也会装着口罩、消毒湿巾、免洗洗手液等防疫物品。“和去年这时候相比，今年忙是忙了一点，但各项疫情防控措施做到位了，心里也就有底了。” 洪蔚云说。
“从他参军到现在，我们待在一起的日子掰着指头都能数得过来。” 谈起身为军嫂的感受，洪蔚云的笑容中透出一丝无奈。从相识到相恋，从相恋到结婚，每次短暂相聚后，洪蔚云都会一路陪同万鑫燚直至将他送上返程列车，微笑着和爱人挥手道别，看着列车远去的背影泪流满面。
“万鑫燚看似坚强，其实内心很柔软细腻，我再舍不得他，也不能当着他的面哭，军人不容易，我要让他放心。”万鑫燚工作地保密性强，直到现在成为军嫂，洪蔚云也只知丈夫是空军，其他具体信息一概不知，也无从知晓。
“恋爱，结婚，他参军，我毕业参加工作，我们人生中的每个重要时刻，都在我们俩的手机里。” 在洪蔚云的手机里有一个倒计时备忘录，记录了他俩恋爱多少天，结婚多少天，距离过年还有多少天，距离下次见面还有多少天。“有盼头，日子就会过的快一些，别人觉得很普通的相处时光，对我们来说都是很隆重的事情。”
今年是27岁的洪蔚云在南昌西站工作的第5个年头，工作“老练”的她已经是南昌车站“红土情”服务台的一名合格“传承人”。除夕夜那天正好是洪蔚云值班，眼看着十年来有望“团聚”的第一个除夕又要错过，万鑫燚有些遗憾，但洪蔚云已经觉得很幸福。“说军嫂苦，我一点都不觉得，虽然他不能常常陪伴在我身边，但是他回来的每一天，感觉都像是过年。”
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