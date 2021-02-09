牛年春节临近，浦发银行打出金融服务组合牌，在保障假期金融服务不间断的同时，推出了多款产品及系列权益，以数字金融服务实体经济、保障民生普惠。

浦发银行财富管理业务相关负责人表示，该银行在推出系列理财产品的基础上，还引入多款产品，进一步丰富银行理财产品的节日供给，满足客户多样化投资需求。

“以专业视角，构建财富产品优选、引入、评审、存续期全生命周期管理，帮助客户守护财富，是浦发银行财富管理业务长期秉持的理念。”浦发银行相关业务负责人说。春节期间，客户可通过网上银行、手机银行等渠道，随时随地购买相关产品。同时，还应用人工智能技术、通过智能语音交互和语意识别，推出数字人智能导购和理财提醒服务。

据了解，为帮助小微企业主展业，满足企业发展过程中的融资需求，浦发银行推出了一款信用贷款产品，额度可循环使用。“我们充分发挥数字化转型的先行优势，将企业税务数据、企业发票数据、政府大数据、企业法人个人征信、企业对公征信等信息集合，形成更为完整的客户画像，而且该产品全数据驱动、全流程在线，很大程度提高了个人经营性贷款的普适性，增强获得感。”浦发银行零售信贷部相关负责人表示，有需求的小微企业主、个体工商户，可以通过下载相关APP，享受便利融资体验。

春节期间，该银行还推出“浦天同庆 属你最牛”系列“领新春支付券”活动，可在线上领券，线下消费。同时，还通过整合产业链上下游资源，引入扶贫地区如云南、贵州、新疆等地商户及商品，带动贫困地区农户增收，行成“政府+金融+电商+农户”的多方联动新模式，对接乡村振兴，让农产品出山，走上大都市的节日餐桌。

此外，得益于在金融科技领域的长期建设和前瞻布局，浦发银行持续不断地加强在线服务能力，优化丰富“非接触式服务”，通过手机银行APP、AI智能客服等渠道，在春节期间为客户提供全天候、不间断的便捷服务。

“把营业网点搬到线上”浦发银行网络金融相关业务负责人介绍，数字科技的广泛应用，实现了金融服务的“即想即用”。例如银行卡挂失、账单打印、密码重置等原本需要在传统网点办理的业务均可在手机银行“空中营业厅”办理；为方便老年客户使用，该银行推出了手机银行关爱版，包含了屏幕字体放大、常用功能简约、一键呼叫理财经理等功能；为满足客户购汇需求，推出了资产申报查询、全线上留学汇款、外汇汇率提醒等服务。为更加便民惠民，手机银行还于近期推出了电子医保凭证、个人征信查询、公积金查询等服务，电子医保凭证服务支持18个省份展码，目前已有超过17万客户激活使用。

(责编：董童、吕骞)