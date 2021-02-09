浦发银行打出春节金融服务组合牌
牛年春节临近，浦发银行打出金融服务组合牌，在保障假期金融服务不间断的同时，推出了多款产品及系列权益，以数字金融服务实体经济、保障民生普惠。
浦发银行财富管理业务相关负责人表示，该银行在推出系列理财产品的基础上，还引入多款产品，进一步丰富银行理财产品的节日供给，满足客户多样化投资需求。
“以专业视角，构建财富产品优选、引入、评审、存续期全生命周期管理，帮助客户守护财富，是浦发银行财富管理业务长期秉持的理念。”浦发银行相关业务负责人说。春节期间，客户可通过网上银行、手机银行等渠道，随时随地购买相关产品。同时，还应用人工智能技术、通过智能语音交互和语意识别，推出数字人智能导购和理财提醒服务。
据了解，为帮助小微企业主展业，满足企业发展过程中的融资需求，浦发银行推出了一款信用贷款产品，额度可循环使用。“我们充分发挥数字化转型的先行优势，将企业税务数据、企业发票数据、政府大数据、企业法人个人征信、企业对公征信等信息集合，形成更为完整的客户画像，而且该产品全数据驱动、全流程在线，很大程度提高了个人经营性贷款的普适性，增强获得感。”浦发银行零售信贷部相关负责人表示，有需求的小微企业主、个体工商户，可以通过下载相关APP，享受便利融资体验。
春节期间，该银行还推出“浦天同庆 属你最牛”系列“领新春支付券”活动，可在线上领券，线下消费。同时，还通过整合产业链上下游资源，引入扶贫地区如云南、贵州、新疆等地商户及商品，带动贫困地区农户增收，行成“政府+金融+电商+农户”的多方联动新模式，对接乡村振兴，让农产品出山，走上大都市的节日餐桌。
此外，得益于在金融科技领域的长期建设和前瞻布局，浦发银行持续不断地加强在线服务能力，优化丰富“非接触式服务”，通过手机银行APP、AI智能客服等渠道，在春节期间为客户提供全天候、不间断的便捷服务。
“把营业网点搬到线上”浦发银行网络金融相关业务负责人介绍，数字科技的广泛应用，实现了金融服务的“即想即用”。例如银行卡挂失、账单打印、密码重置等原本需要在传统网点办理的业务均可在手机银行“空中营业厅”办理；为方便老年客户使用，该银行推出了手机银行关爱版，包含了屏幕字体放大、常用功能简约、一键呼叫理财经理等功能；为满足客户购汇需求，推出了资产申报查询、全线上留学汇款、外汇汇率提醒等服务。为更加便民惠民，手机银行还于近期推出了电子医保凭证、个人征信查询、公积金查询等服务，电子医保凭证服务支持18个省份展码，目前已有超过17万客户激活使用。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注