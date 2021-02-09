人民网北京2月9日电 （记者罗知之）人民银行今日公布2021年1月金融统计数据报告，数据显示，1月末，广义货币（M2）余额221.3万亿元，同比增长9.4%。1月份人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元。

广义货币增长9.4%，狭义货币增长14.7%

1月末，广义货币（M2）余额221.3万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末低0.7个百分点，比上年同期高1个百分点；狭义货币（M1）余额62.56万亿元，同比增长14.7%，增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点；流通中货币（M0）余额8.96万亿元，同比下降3.9%。当月净投放现金5310亿元。

1月份人民币贷款增加3.58万亿元，外币贷款增加450亿美元

1月末，本外币贷款余额182.23万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额176.32万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.6个百分点。

1月份人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元。分部门看，住户贷款增加1.27万亿元，其中，短期贷款增加3278亿元，中长期贷款增加9448亿元；企（事）业单位贷款增加2.55万亿元，其中，短期贷款增加5755亿元，中长期贷款增加2.04万亿元，票据融资减少1405亿元；非银行业金融机构贷款减少1992亿元。

1月末，外币贷款余额9122亿美元，同比增长14.6%。当月外币贷款增加450亿美元，同比多增361亿美元。

1月份人民币存款增加3.57万亿元，外币存款增加500亿美元

1月末，本外币存款余额222.22万亿元，同比增长10.4%。月末人民币存款余额216.14万亿元，同比增长10.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.1个百分点。

1月份人民币存款增加3.57万亿元，同比多增6245亿元。其中，住户存款增加1.48万亿元，非金融企业存款增加9484亿元，财政性存款增加1.17万亿元，非银行业金融机构存款减少1120亿元。

1月末，外币存款余额9392亿美元，同比增长19.9%。当月外币存款增加500亿美元，同比多增245亿美元。

1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78%，质押式债券回购月加权平均利率为2.07%

1月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 106.88万亿元，日均成交5.34万亿元，日均成交同比增长8.4%。其中，同业拆借日均成交同比下降17.7%，现券日均成交同比下降5.4%，质押式回购日均成交同比增长16.7%。

1月份同业拆借加权平均利率为1.78%，比上月高0.48个百分点，比上年同期低0.21个百分点；质押式回购加权平均利率为2.07%，比上月高0.71个百分点，比上年同期低0.01个百分点。

1月份跨境贸易人民币结算业务发生6021亿元，直接投资人民币结算业务发生3996亿元

1月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4499亿元、1522亿元、1273亿元、2723亿元。

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