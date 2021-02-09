人民网北京2月9日电 （记者罗知之）人民银行今日公布2021年1月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，1月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%；1月社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1207亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，1月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为175.41万亿元，同比增长13.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.2万亿元，同比增长3.2%；委托贷款余额为11.05万亿元，同比下降3.5%；信托贷款余额为6.28万亿元，同比下降16.2%；未贴现的银行承兑汇票余额为4万亿元，同比增长15.1%；企业债券余额为27.83万亿元，同比增长16.3%；政府债券余额为46.29万亿元，同比增长20.3%；非金融企业境内股票余额为8.35万亿元，同比增长12.5%。

从结构看，1月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.5%，与上年同期持平；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，与上年同期持平；委托贷款余额占比3.8%，同比低0.7个百分点；信托贷款余额占比2.2%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.4%，与上年同期持平；企业债券余额占比9.6%，同比高0.3个百分点；政府债券余额占比16%，同比高1个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，与上年同期持平。

社会融资规模增量方面，初步统计，2021年1月社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1207亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加3.82万亿元，同比多增3258亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1098亿元，同比多增585亿元；委托贷款增加91亿元，同比多增117亿元；信托贷款减少842亿元，同比多减1274亿元；未贴现的银行承兑汇票增加4902亿元，同比多增3499亿元；企业债券净融资3751亿元，同比少216亿元；政府债券净融资2437亿元，同比少5176亿元；非金融企业境内股票融资991亿元，同比多382亿元。

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