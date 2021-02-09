牛年春节假日期间，中国工商银行将统筹做好疫情防控和金融服务，通过线上和线下相结合，采取六项措施满足客户需求，助力人民群众度过一个欢乐祥和的春节。

据了解，工商银行结合各地疫情防控要求，保证合理数量和服务覆盖半径的网点开门营业，优先安排主要商业街区及居民区的网点营业。如在北京地区，除夕至初二每天安排不少于30%的网点对外营业；初三至初四每天安排不少于50%的网点对外营业；初五至初六全部网点正常营业。而在上海、广州等地，春节期间安排50%以上网点对外营业。客户还可通过微信小程序，随时了解网点营业时间、春节活动等资讯，自助办理在线预约及取号。还将在营业网点配置防疫物资，持续开展日常消毒，强化入口管理，营造安全放心的服务环境。

在春节长假前，工商银行提前加强自助银行设备的运维检修、加钞维护和保洁工作，确保自助设备安全平稳运行。线下网点会备足新钞，满足客户用钱需求。春节期间，会通过手机银行、网上银行等线上渠道提供7×24小时服务，方便客户即时办理转账、汇款、理财等各类业务。并在自助机具端提供手机号预约取现、扫码取现、手机PAY非接取现等现金取款服务，满足客户不时之需。

同时，客户可在线办理借记卡换卡不换号、历史明细查询、跨境汇款等业务。工银信用卡账单分期可通过工银e生活App、手机银行、95588电话银行等方式全天候在线办理。面向老年客户，提供95588人工客服老年客户优先专线、手机银行幸福生活版等专属渠道，配备支持存折办理和字体放大的ATM、支持语音办理业务的远程协同智能柜员机等特色服务。面向小微商户，打造了纯线上e支付收款码服务，实时申请次日生效，支持多种扫码支付方式。

融合新春祝福与文化元素，工商银行推出主题活动，便于客户通过多渠道购买相关产品。对于“e灵通”客户，在长假期间仍可享受赎回资金“T+0秒”到账的便利。此外，还为客户提供多种购物消费优惠。例如融e购电商平台准备了大量年货，还可积分兑换商品、在线实时消费等。

最后，为客户资金保驾护航。例如通过“工银智能卫士”的账户安全检测功能，客户可在线对账户安全进行全面“健康体检”，并获取问题解决方案。借助账户安全锁功能，客户可根据自身用卡特点和安全需求，按照地区、时间等维度打开或关闭账户交易权限，实现个性化账户安全管理。

(责编：董童、吕骞)