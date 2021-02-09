克服疫情影响 中企菲律宾“一带一路”项目顺利开工
人民网北京2月9日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国中铁建业获悉，经菲律宾方批准的民生项目菲律宾卡加延河疏浚项目已正式启动。
卡加延河是菲律宾最大的河流，位于吕宋岛北部，由南往北注入巴布延海峡，全长352公里，流域面积2.54万平方公里。每年雨季的洪水泛滥，成为威胁沿河居民生命、财产安全的隐患。根据方案，该工程的实施，不仅会降低洪涝灾害带来的经济损失，还可以增加河道通行能力，恢复港口功能，打开当地农产品出口通道，提升菲律宾北部市场的流通能力。
中铁建业上海投资有限公司是项目总牵头单位，中铁二十一局集团是施工总承包单位。据了解，中铁二十一局集团此次承接的项目金额为14500万美元，疏浚长度30公里，一期约16公里。在环保方面，项目已通过菲律宾环保部的审核批准，将按照严格的生态保护标准设计总体施工方案。
中铁建业透露，该工程的实施除了能够减灾，也会对当地将带来多重利好。一是能带动当地就业，一期工程项目方将雇佣当地约150名员工；二是项目的实施将间接带动当地配套产业的发展；三是从区域发展角度看，河道通行能力的增加将有利于促进阿帕里市成为活跃的港口城市。
值得注意的是，在多国市场优质河砂资源供不应求的背景下，疏浚河道所获得的河砂也极具经济价值。据透露，虽然目前工程尚在启动期，但项目方已接到不少河砂销售订单。
资料显示，菲律宾卡加延河疏浚项目周期15年，经济、生态效益明显。2019年3月，该项目获得菲律宾总统府及菲律宾公造部、环保部等职能部门批准；2019年12月，开工准备工作完成。
中铁建业表示，虽然新冠肺炎疫情的流行，增加了项目的推进困难，但通过制定防疫指导手册，严格管理，以及采取闭环作业方式，加紧联系员工疫苗接种等举措，该项目成功克服疫情影响，顺利开工。
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