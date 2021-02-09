滴滴于春节期间为司机推出一系列服务保障
2021年02月09日17:31 | 来源：人民网-科技频道
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由于新冠肺炎疫情的影响，2021年春节期间，很多人会响应号召就地过年。为此，滴滴网约车平台的司机师傅们主动留下来提供出行服务。据了解，为感谢这些坚守的师傅，滴滴在春节期间推出了一系列服务保障。
滴滴年货站为司机发放年货（受访者供图）
据滴滴相关人士介绍，具体保障包括：从2月4日小年到2月26日元宵节，北京、上海、广州、深圳、石家庄、沈阳、武汉、成都等35个主要城市设立了近200个“滴滴年货站”，为司机发放食用油、大米、牛奶、春联等年货；发放3亿元春节坚守奖励，感谢司机师傅们在节日里的坚守和服务；小桔加油和小桔充电投入2.8亿元春节专项加油、充电补贴，为司机提供更便宜、更实惠的加油和充电服务；在司机端上线系列春节活动，同时将邀请司机家属代表录制定制版拜年播报，让司机师傅可以听到来自家人的关心和叮咛；春节期间将继续严格落实行程前、中、后全流程疫情防控，做好戴口罩、车辆消杀、核验健康码、安装防护膜等防疫措施，保障司机、乘客的出行安全。
(责编：董童、吕骞)
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