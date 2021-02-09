税收红利助力西部大开发向更深层次迈进
日前，国家发展改革委修订发布《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（以下简称《目录》），自2021年3月1日起施行。《目录》界定了西部大开发企业所得税优惠政策适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。设在西部地区的企业，以《目录》中规定的产业项目为主营业务的，可以享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
据了解，新版《目录》是2014年版本后的首次修订，记者梳理发现，与2014年的版本相比，新版《目录》中12省（区、市）鼓励类产业条目由2014年版本的377个增加至2020年版本的535个，每个省（区、市）的鼓励产业条目数都有所增加，特别是西藏由13个增至41个，为增加条目数最多的地区。
值得注意的是，约70%以上增加条目属于制造业范畴，并集中体现在创新、绿色、开放、协调等方面。重庆、四川、陕西等地增加了5G、物联网、人工智能、区块链等相关条目，贵州、云南等地突出了对铝、煤炭、有色金属等传统能源资源行业调整优化结构，广西、云南等地增加了跨境贸易、国际物流等产业，陕西、四川等地增加了汽车及零部件制造等产业条目。
“这既体现出西部地区产业发展导向，又照顾到西部不同地区的差异。”税务总局税收科学研究所副所长李平在接受采访时认为，新版目录体现了“高质量发展”要求，集科学化、高度化、特色化于一体，并与西部地区发展阶段相适应，突出产业梯度，指明了新一轮西部大开发的方向。
《西部地区鼓励类产业目录》是一份成色十足的西部地区投资指南与产业风向标，也是判定西部地区企业能否享受优惠税率的重要依据。
站上新起点，作为支点的产业目录有所调整，保证了西部大开发的税收力量更精准有效、服务全局。在产业方面，鼓励类产业目录增加条目并有所调整；在企业方面，主营业务占全部业务比重由70%降至60%，意味着优惠门槛有所放低。
作为西部大开发的政策工具之一，多年来，税收红利为西部地区带来源源不断发展动力。
记者从国家税务总局了解到，对符合条件的西部企业实行15%的企业所得税税率自2002年开始执行。2001年至2010年间，对西部地区新办交通、电力等企业实行“两免三减半”等优惠政策。公开数据显示，2011年到2018年期间，西部地区累计约有25万户（次）企业享受西部大开发企业所得税优惠，累计减免企业所得税约5025亿元。
西南财经大学西财智库首席执行官、首席研究员汤继强指出，国家对鼓励西部地区产业发展的减税政策是一贯持续的，享受15%企业所得税税率的优惠对产业集聚具有较强的吸引力，有助于增强西部地区鼓励类产业的竞争力，有利于培育西部地区产业发展新动能。
站在新起点上，税收优惠仍将助力西部高质量发展。“税收将进一步发挥职能作用，为企业减轻负担的同时更好地促进鼓励类产业集聚。”李平指出，新一轮西部大开发可进一步丰富优惠形式，例如对扎根西部开发的高端人才、紧缺人才实行个税优惠等，形成政策组合拳，共同促进西部大开发向更深层次迈进。
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