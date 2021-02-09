中国建设银行召开党风廉政建设工作会议
近日，中国建设银行召开2021年党风廉政建设工作会议，总结2020年全行党风廉政建设和反腐败工作，分析形势和问题，部署2021年全面从严治党工作任务。建行党委书记、董事长田国立出席会议并讲话；党委副书记、监事长王永庆主持会议。总行党委成员，高级管理人员，部分董事、监事出席会议。
会议指出，过去一年，建设银行持续压紧压实管党治党政治责任，毫不松懈抓好党风廉政建设和反腐败工作。驻建行纪检监察组立足派驻职责定位，紧密结合建行实际监督执纪执法，坚定稳妥推进正风肃纪反腐。党委主体责任与派驻监督责任同频共振，形成合力，全面从严治党工作在巩固中不断深化发展。
会议强调，2021年，全行要切实增强紧迫感和责任感，深入贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，始终保持政治定力，以永远在路上的韧劲把全面从严治党引向深入。
面对新阶段新任务，纪检监察机构如何履职尽责、发挥作用？会议布置了7方面工作任务。一是紧紧围绕“两个维护”，牵住责任制的“牛鼻子”，以有力监督推动管党治党责任落实到位。二是突出常态长效，紧盯“关键少数”和重点业务，将干部监督与业务监督紧密结合，把监督融入日常、做在经常，发挥“穿针引线”作用，促进各类监督联动贯通。三是坚持全面从严、一严到底，唱好 “发现问题、查处问题、警示通报”三部曲，用好问责利器，加强对敢担当善作为干部的激励保护。持之以恒纠治“四风”，不断弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气。四是坚定不移深化金融反腐，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。深刻认识腐败问题的政治本质和政治危害，保持“惩”的力度，拓展联合办案模式，做实以案促改、以案促治。五是强化案件监督管理，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定和处理检举控告工作规则，推进纪检监察工作规范化、法治化建设。六是狠抓条线管理，加强上级对下级的指导督促、派出对派驻的领导管理，全面促进纪检监察工作提质增效。七是适应新阶段新要求，从严从实加强自身建设，选优配强干部队伍，深化全员教育培训，自觉接受最严格的约束和监督，严防“灯下黑”。
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