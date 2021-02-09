人民网北京2月9日电 （张文婷）今日，银保监会公布的2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，银行业和保险业总资产平稳增长。

商业银行利润同比下降，风险抵补能力较为充足

值得注意的是，2020年全年，商业银行累计实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，降幅较前三季度收窄5.6个百分点。平均资本利润率为9.48%。平均资产利润率为0.77%，较上季末下降0.04个百分点。

2020年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为5万亿元，较上季末减少1164亿元；拨备覆盖率为184.5%，较上季末上升4.58个百分点；贷款拨备率为3.39%，较上季末下降0.14个百分点。

2020年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.72%，较上季末上升0.28个百分点；一级资本充足率为12.04%，较上季末上升0.36个百分点；资本充足率为14.7%，较上季末上升0.29个百分点。

银行业和保险业总资产平稳增长

数据显示，银行业和保险业总资产平稳增长。2020年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产319.7万亿元，同比增长10.1%。其中，大型商业银行本外币资产128.4万亿元，占比40.2%，资产总额同比增长10%；股份制商业银行本外币资产57.8万亿元，占比18.1%，资产总额同比增长11.7%。

2020年四季度末，保险公司总资产23.3万亿元，较年初增加2.7万亿，较年初增长13.3%。其中，产险公司总资产2.3万亿元，较年初增长2.1%；人身险公司总资产20万亿元，较年初增长17.8%；再保险公司总资产4956亿元，较年初增长16.3%；保险资产管理公司总资产761亿元，较年初增长18.7%。

银行业和保险业持续加强金融服务

2020年四季度，银行业和保险业持续加强金融服务。2020年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额42.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，较年初增速30.9%。保障性安居工程贷款6.5万亿元。

2020年全年，保险公司原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%。赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长7.9%。保单件数稳步增长。2020年全年新增保单件数526亿件，同比增长6.3%。

商业银行信贷资产质量基本稳定，流动性水平保持稳健

商业银行信贷资产质量基本稳定。银保监会数据显示，2020年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.7万亿元，较上季末减少1336亿元；商业银行不良贷款率1.84%，较上季末下降0.12个百分点。2020年四季度末，商业银行正常贷款余额144万亿元，其中正常类贷款余额140万亿元，关注类贷款余额3.8万亿元。

商业银行流动性水平保持稳健。2020年四季度末，商业银行流动性覆盖率为146.47%，较上季末上升7.8个百分点；流动性比例为58.41%，较上季末下降0.22个百分点；人民币超额备付金率2.29%，较上季末上升0.49个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为76.81%，较上季末上升1.35个百分点。

保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%

保险业偿付能力方面，2020年三季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为242.5%，平均核心偿付能力充足率为230.5%；98家保险公司风险综合评级被评为A类，73家保险公司被评为B类，5家保险公司被评为C类，1家保险公司被评为D类。

(责编：董童、章斐然)