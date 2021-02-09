原标题：“《中国扶贫》走进四川助力川货出川” 2亿元采购乡村特色产品销售协议举行

中国工商银行股份有限公司四川省分行、四川省扶贫开发局、《中国扶贫》杂志社三方签订助力四川乡村特色产品销售框架协议》，助力四川乡村特色产品销售。

为巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，《中国扶贫》杂志社联合四川扶贫开发局、中国工商银行股份有限公司四川省分行发起“《中国扶贫》走进四川助力川货出川”系列活动。本次活动将整合各大流量平台、头部主播、明星艺人进行公益直播带货、组织央企线下采购乡村特色产品、乡村振兴访谈等活动。

作为央企线下采购的代表企业，2021年2月9日，中国工商银行股份有限公司四川省分行与四川省扶贫开发局、《中国扶贫》杂志社签订《助力四川乡村特色产品销售框架协议》，助力四川乡村特色产品销售。本次协议中，中国工商银行股份有限公司四川省分行签订采购四川省乡村特色产品金额达2亿元，利用工行系统对乡村特色产品的消费潜能和渠道资源优势，带动四川乡村特色产品销售，巩固脱贫攻坚成果，助推四川脱贫地区产业发展和群众增收；并借助《中国扶贫》杂志社宣传平台，扩大四川乡村特色产品影响。三方还就下步合作达成共识。

《中国扶贫》杂志社常务副社长姚卜成表示，《中国扶贫》杂志作为全国扶贫领域唯一的品牌媒体，一直都在积极参与消费扶贫。2020年9月1日，中国扶贫杂志社就举办了“《中国扶贫》走进贵州助力黔货出山”系列活动，组织了19家央企线下采购、整合各大流量平台（淘宝、快手等）、头部主播、明星艺人，积极开展公益直播带货。本次签约采购，也是中国扶贫走进四川系列活动中的重要组成部分。接下来，《中国扶贫》杂志社将积极协助中国工商银行四川分行、四川省扶贫开发局共同组织好四川省扶贫产品及农特产品的采购助销工作，根据工行的采购需求做好选品、品控等相关事宜，跟踪做好产品的交付工作，做好消费扶贫与乡村振兴的有效衔接。

中国工商银行股份有限公司四川省分行党委书记、行长陆钦表示，根据协议，我行将充分依托省扶贫开发局推介的四川省优质农产品，利用《中国扶贫》宣传平台，积极助力采购、销售四川省农产品，全力支持川货出川，全力支持四川经济社会发展。

四川省政府副秘书长、四川省扶贫开发局党组书记、局长降初表示，这些年来，《中国扶贫》杂志社加大了对四川脱贫攻坚战的宣传，起到了鼓与呼、加油与鼓劲作用，我们非常感激。中国工商银行和四川分行全力助力四川脱贫攻坚战，在特色产业发展、基础设施改善、民生项目等方面给予了贷款支持，并对定点帮扶县（市）倾情倾力支持，我们都铭记在心。可以说四川脱贫攻坚战圆满收官，离不开《中国扶贫》杂志、工行系统的全力支持，在此深表感谢。

本次三方协议的签订，又是一个新的开始，必将对我们巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴产生长远影响。我们将珍视与《中国扶贫》杂志、工行的合作，在助推产品销售的同时，扩大合作领域，既为四川乡村振兴贡献力量，又使我们在各自岗位上体现人生价值。

四川省扶贫开发局党组副书记、副局长向此德，中国工商银行股份有限公司四川省分行党委委员、副行长罗毅、《中国扶贫》杂志社社长助理马超等领导出席了签约仪式。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)