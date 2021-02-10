本报记者 汪文正

2月5日，在位于安徽省安庆市大观区的一家大型连锁超市内，市民正在选购水果。

江 胜摄（人民视觉）

近期，浙江省诸暨市人社部门与企业推出“共享员工”线上平台，为“共享员工”提供第一手资料进行人员匹配。图为2月3日，在位于诸暨市的浙江丰悦针纺有限公司车间内，员工在领取工资。

新华社记者 徐 昱摄

哪些省份居民收入增长快？哪些地方的消费者花钱更爽快？今年各地提升居民收入和消费水平又有什么新目标？

近日，国家统计局公布了2020年各省份居民收入和消费支出情况的有关数据。陆续召开的地方两会也公布了2021年各省区市的居民收入及消费目标，引起广泛关注。

地区之间更均衡

——2020年，居民人均可支配收入增速前10名省份全部来自中西部，消费名义增速前10名省份有9个来自中西部

“我对目前的收入和消费都比较满意。”深圳市民袁勇平热爱美食，每逢周末都要在早茶餐厅里度过整个上午，有时还去附近的广州、潮汕等地品尝美食。袁勇平是企业管理人员，收入较高，消费水平也不低。“今年我准备添置一辆新能源汽车，最近一直在研究各个品牌和车型的差别。”袁勇平说。

过去一年，中国居民收入与消费支出平稳增长，在疫情背景下更是来之不易。

国家统计局公布的数据显示，2020年，全国居民人均可支配收入32189元，名义增长4.7%，扣除价格因素后实际增长2.1%，与经济增长基本同步。居民消费支出稳步恢复，降幅逐季收窄，2020年全国居民人均消费支出达21210元。

分地区看，收入方面排名靠前的上海、北京、浙江等东部9省份2020年居民人均可支配收入超过全国水平。同时，人均消费支出排名靠前的10个省份中，8个是东部省份。

看绝对水平，东部地区居民收入、消费水平仍居前列。看增长速度，中西部地区表现更为抢眼。

“前几年，新疆的物价相对于收入水平来说是偏高的，主要原因是物流成本高。近几年随着经济发展、交通运输条件改善，这种情况正在好转。”新疆乌鲁木齐市民梁永在一所高校工作，利用业余时间经营了一家网店，出售坚果、果干等特产，算上副业，每月收入近万元。“我平时喜欢摄影、玩音乐，这些爱好比较‘烧钱’，但以目前的收入水平看，手头还是宽绰的。”梁永说。

“旅游旺季时，每天刨除油费能净赚几百元，包车还能挣得更多。”云南大理的网约车司机刘新介绍，去年下半年国内旅游业迅速复苏，带动从业者收入也提高不少。“受国外疫情影响，游客的出境游需求很大程度上转化成了国内游。春节、寒假到了，又要忙起来了！”刘新说。

徐鹏在安徽省合肥市一家公司从事市场营销工作。徐鹏介绍，去年上半年公司各项业务一度陷入停顿，随着下半年市场回暖，业绩重新上扬。“下半年行情好，奖金拿了不少。去年我和妻子收入有十余万元、小有增长，国庆节全家人还去上海玩了一趟。”

总体看，东部与中西部地区在居民收入、消费支出方面的差距正快速缩小，各地区居民收入和消费支出水平更加均衡。2020年居民人均可支配收入同比增速排名前10中，前10名均为中西部省份，前3名的西藏、四川、贵州均为西部省份。看消费增速，2020年共有11个省份的居民人均消费支出实现名义增长，增速排名前10中有9个是中西部省份，前3名的云南、重庆、青海均为西部省份。

城乡差距在缩小

——城乡居民收入相对差距进一步缩小，农村居民消费实际增速快于城镇居民5.9个百分点

“想不到我快六十岁的人，又能有一份稳定的工作收入。” 贵州省铜仁市万山区黄道乡村民肖满香在贵州百汇源农业开发有限公司工作，每月能领取工资2400余元，不仅基本生活有了保障，还能小有积蓄。

“年景好、菜价高，大家收入都涨了不少。”公司董事长、黄道乡蔬菜种植大户杨元桃在当地建立了大棚蔬菜基地，基地种植的丝瓜、苦瓜、辣椒、黄瓜等蔬菜去年喜获丰收，供不应求，俏销贵州、湖南多地，带动了在基地工作的村民们增收致富。

“2020年玉米行情好，甜玉米收购价上涨不少，我的收入比往年多了5万余元。”在内蒙古巴林右旗，蒙古族汉子长山种植了500亩甜玉米。近年来，他靠种植甜玉米并销售给当地的深加工企业，获得了稳定的收入来源。受益于惠农税收政策，长山销售自家产的玉米免征增值税。“减税降费增加了到手收入，订单农业保证了农产品销路，大家种植积极性都很高！”长山说。

2020年，中国粮食生产喜获“十七连丰”，极大推动了农村居民增收。“粮食产量再获丰收，生猪出栏加快恢复以及玉米、猪牛羊等部分农牧产品价格高位运行，共同推动农村居民人均第一产业经营净收入增长6.6%，有力支撑农村居民经营净收入的增长。”国家统计局住户调查办公室主任方晓丹说。

方晓丹分析，2020年，中国乡村振兴稳步推进，农村就业创业支持力度不断加大，各地千方百计增加农村居民本地就业机会，带动农村居民人均工资性收入增长5.9%。

全年看，城乡居民收入相对差距进一步缩小，农村居民收入增长继续快于城镇居民。数据显示，2020年农村居民人均可支配收入17131元，名义增长6.9%，实际增长3.8%；城镇居民人均可支配收入43834元，名义增长3.5%，实际增长1.2%。

“农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速分别快于城镇居民3.4和2.6个百分点。城乡居民收入比值由上年的2.64缩小至2.56，城乡居民收入相对差距继续缩小。”方晓丹说。

农村居民收入增长的同时，也在加速“买起来”。数据显示，2020年，中国农村居民人均消费支出13713元，名义增长2.9%；城镇居民人均消费支出27007元，名义下降3.8%。农村居民消费增长快于城镇居民，名义增速和实际增速分别快于城镇居民6.7和5.9个百分点。

回升向好有支撑

——居民人均可支配收入十年翻一番；扩内需、促消费政策将持续起效发力，居民收入和消费有望延续回升向好态势

“去年，随着疫情防控形势好转，我们在线上线下同时供应，销量上去了、资金压力小了。”谭学彬在四川省峨眉山市开了一家豆腐脑店，过去一年里，他的小店受益于市场回暖、税费减免等因素，扛住了工资、房租等各项成本，店员们收入也有了保障。

在经营性收入方面，2020年，随着疫情防控的常态化，中国居民经营活动逐步好转，全国居民人均经营净收入达5307元，增速由前三季度下降2.0%转为增长1.1%，人均经营净收入增速实现转正。

在工资性收入方面，2020年，各地多措并举保居民就业、保市场主体，全国就业形势总体稳定，调查失业率逐步回落，带动全国居民人均工资性收入增长4.3%，达17917元。

在转移性收入方面，2020年，城乡居民基础养老金标准提高、覆盖面扩大，最低生活保障政策不断完善，各地加大困难群众救助补贴力度，发挥兜住居民收入增长底盘的“稳定器”作用，带动全国居民人均转移净收入增长8.7%，达6173元。

各类收入均实现增长，共同推动全国居民人均可支配收入在过去10年间翻了一番。“扣除价格因素后，2011-2020年全国居民人均可支配收入年均实际增长7.2%，十年累计实际增长100.8%。”方晓丹说。

收入为消费提供了基础和前提。2020年7月，商品零售额月度增速转正；8月，社会消费品零售总额月度增速转正；9月，社会消费品零售总额季度增速转正；10月，餐饮收入月度增速年内首次转正；12月，餐饮收入季度增速转正……“2020年，中国消费市场复苏态势持续，市场销售呈现逐季恢复态势，连续五个月同比正增长。”国家统计局贸易外经司司长董礼华说。

近期，各省区市“两会”陆续召开。新一年，各地在提升居民收入和消费水平方面有何目标？

东部地区的目标多侧重于强基础、优结构。面向2021年“小目标”，上海提出实现居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；面向“十四五”，北京市提出要着力提高中低收入群体收入，壮大中等收入群体规模，促进居民收入增长与经济增长基本同步，建设国际消费中心城市；面向2035远景，江苏省则提出居民人均收入在2020年基础上翻一番以上。

中西部省份则确定了不少数字指标具体、跨越性强的目标。山西省提出，2021年城乡居民人均可支配收入分别增长8%和8%以上；贵州省提出，2021年城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%左右和9%左右；广西提出，“十四五”期间居民人均可支配收入要实现年均增长6.5%、社会消费品零售总额年均增长8%左右。

“2021年，随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩内需、促消费政策将持续起效发力，消费市场稳定恢复的基础将更加牢固，有望延续回升向好态势。”董礼华说。

(责编：郝江震、白宇)