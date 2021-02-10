记者走访超市、商铺、快递站点看到，春节市场购销两旺——
备齐年货过大年
图①：京客隆超市里的“年货大街”，商品琳琅满目。
当大红灯笼高高挂起，当喜庆的春联贴上门楣，一年一度的春节又近了。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，针对因疫情防控需要就地过年群众增加的新情况，要求各地区各部门要抓紧做好各项服务保障工作，让人民群众度过欢乐祥和、健康安全的新春佳节。
春节是中华民族最重要的传统佳节，也是一年中最旺的消费时段。保障节日市场供应，关系千家万户欢度春节，关系人民群众美好幸福生活。牛年春节前夕，记者在北京走访了超市、商铺、鲜花市场、快递站点等地，看到春节年货市场购销两旺、保障有序，家家户户备齐年货准备过个好年。
市场供应足——
“菜篮子”“米袋子”“果盘子”满满的
2月5日上午10时许，登记好北京健康码、测量过体温后，记者走进京客隆超市北京甜水园店。商场广播播放着《恭喜发财》《财神到》等喜庆的音乐，各式点心、礼品等高高摞起，挂满春联、福字、宫灯、中国结的货架被放置在显眼的区域，形成“年货大街”，浓浓的年味儿扑面而来。
“奶奶，牛奶特价了，您看需要吗？”在奶制品售卖区，销售员热情地向过往顾客介绍产品。“这是什么牛奶？日期新鲜吗？”本就想选购牛奶的潘奶奶停下脚步，查看发现牛奶的类型很多，生产日期也都新鲜。很快，她就拎了一箱有机纯牛奶放进自己带来的小推车里，还开心地祝销售员春节快乐。
“这个超市我常常来，米面粮油都在这里买的，想要啥都有，货品非常齐全。快过年了，采购年货的人越来越多，人气更旺了。春节前还有一些特价促销活动，很实惠。”潘奶奶说，她还准备去买一些糖果、坚果等，以备家人茶余饭后品尝。
一楼生鲜区域，“排骨”“带鱼”“海参”的叫卖声此起彼伏，每个摊位前都聚满了顾客。天福号的酱肘子是抢手货，新鲜的草莓、橙子等水果也备受青睐。二楼副食区域，酒水饮料、糖果零食等都是必逛之地。一圈转下来，许多顾客的购物车早已装满，心满意足地结账去了。
陈先生带了女儿和父亲一起来采购，自助结账台前，他负责扫码，父亲和女儿帮忙装袋，忙得不亦乐乎。“我们提前写好了年货清单来照着买，菜、肉、水果，父亲爱喝的酒，女儿爱吃的零食，都有了。”陈先生表示，他已问过服务人员，超市在春节期间都会营业，因此他不准备囤太多菜。“想吃什么随时再来超市买，非常方便，还能吃新鲜的，多好。”
记者走访多个商超，感受到的都是开心购物、欢乐过年的氛围。琳琅满目的年货摆满了货架，新鲜蔬果、猪牛羊肉、米面粮油、糖果点心、酒水饮料等种类繁多。北京新发地市场相关负责人介绍，今年留京过年人数增多，蔬菜需求量将比往年大幅增加，市场已动员商户增加备货量。
国家发改委表示，随着平价民生商品的大批量投放，市场供应稳步增加，部分地方民生商品价格开始回落。下一步，国家发改委将继续推动各地做好平价商店销售工作，积极发挥保供稳价惠民作用，让老百姓的“米袋子”扛得更稳一些，“菜篮子”装得更满一些。
年货选择多——
老字号人气依旧，新零售创意多多
一个点心匣子、两瓶二锅头，在以前，这是北京人拜年的“标配”。如今，稻香村等老字号的糕点、熟食，依然受到人们喜爱。
在北京稻香村金台路店，不大的店铺空间里，货品非常丰富。右手边是现制糕点选购区，左手边的柜台陈列着各式包装好的糕点零食，再往里走则是肉肠、熏鸡等熟食选购区。现做的糕点最为热门，结账处已排成小队，顾客以中老年人为主。
牛舌饼、枣泥糕、山楂锅盔、雪花酥、杏仁酥、糖火烧……这些大家耳熟能详的经典款点心自是经久不衰。记者发现每位顾客的搭配不尽相同，但都不会少了这几样稻香村的招牌点心。今年新推出的“哞哞饼”也是热门产品，其中一颗为黄色的面皮上画着红色的小牛形象，与之搭配的另外两颗分别写着“吉”“祥”，可爱又喜庆。
刚买完菜赶来的秦奶奶准备买四盒点心，过年送给亲朋好友。她熟练地告诉售货员，哪些品种要选几块，刚好凑成一盒，最后用方形的红色包装盒打包装好，拎在手里喜庆洋洋。“过年买稻香村成了习惯，有了它，就有了过年的味道。”秦奶奶说。
稻香村等老字号承载着老一辈人的过年记忆，年轻一代也有选购年货的新去处。在盒马鲜生北京十里堡店，同样是热闹喜庆的氛围。
卖场里，湖南的嫩腊肉、浙江的冬笋和诸暨年糕、陕西的流心柿饼和空心挂面、苏州的八宝饭、上海的大红肠、湖北的蔡甸粉藕、四川的张飞牛肉和儿菜、山东的呛面大馒头等来自十余个省份的特色年货，吸引了不少顾客。
在附近工作的李女士是浙江人，中午来用餐，顺便逛逛超市。看到各地特色年货，她很感兴趣。“这些很多是去各地旅游时吃过，都挺有名的。我准备回家后用手机下单诸暨年糕，尝尝看正不正宗。”
北京盒马鲜生采购负责人王国柱告诉记者，为了满足春节期间北京居民的生活保障，盒马将菜肉蛋奶等民生商品的备货量提高到日常的3倍。结合今年春节消费需求的变化，盒马重点开发了各地风味年货，单是湖南手工嫩腊肉就准备了超过50万斤，苏州八宝饭超过80万件，陕西流心柿饼超过400吨，就是为让就地过年的人都能尝到家乡味道。
对于海鲜爱好者，年夜饭大餐少不了波士顿龙虾、帝王蟹等“硬菜”。也有消费者担心：在如今的形势下，进口商品是否安全呢？北京盒马鲜生营运负责人马可鑫介绍，盒马积极落实相关部门的防疫规定，保质保量做好民生保障工作。以北京为例，在商品准入环节，对所有的进口冷链商品，盒马鲜生要求供应商提供批次进口货物报关单、进口货物卫生检验检疫证书、核酸检测报告、三方消毒证明。进口冷链商品全部会上线“北京冷链”溯源系统并在门店进行公示，消费者可以扫码查询。
李女士表示，虽然今年不回家过年，但在北京就能买到各地美食，还有许多半成品和进口商品，对消费者很友好。“这样我们才吃得放心，年也过得安心嘛。”
鲜花添色彩——
“买盆红掌回家，牛年一定鸿运当头”
随着人们生活水平的提高，生活品位随之提高，逢年过节除了鸡鸭鱼肉这些常规年货，买盆鲜花绿植装点家居、图个吉祥已成为老百姓们过年的新风尚。
2月6日下午3时许，记者前往位于北京市朝阳区高碑店路的盛华宏林批发市场。这里有一个新开业的花卉市场，花草树木的品种多、种类全，许多人慕名而来。当天是节前最后一个周末的休息日，又逢晴好天气，许多市民前来采购，距离市场还有一两公里，交通就拥堵起来，市场外的停车场更是满满当当，不时能看见怀抱着鲜花的人群三三两两走过，脸上都是笑意。
进入市场，里面人头攒动，好不热闹。首先是盆花区域，蝴蝶兰、仙客来、鸿运当头、金玉满堂、红玉珠、水仙花、红杜鹃等各类花卉争奇斗艳，大小组合盆景应有尽有。每家店铺里，象征着美好寓意的鲜花都被摆放到了最显眼处。
一家花店店主告诉记者，大概半个月前年宵花上线，是各种花卉绿植中卖得最好的。尤其是最近一周，前来购买的市民络绎不绝，客流量有了明显提升。“我家兰花都很畅销，单只的、组合的都有人买，普通品种大概四五十元一支，其中颜色最红最艳丽的‘大辣椒’这个品种卖得最好。”店主指着花说。
一对年轻夫妻就选购了6支蝴蝶兰，粉色、黄色和蓝色分别2支。男士表示，妻子喜欢蝴蝶兰，买回家好养，寓意也好。“过年买花就是图个好彩头嘛！我还准备买盆红掌回家，牛年一定鸿运当头。”他说。
进入鲜切花区域，花香袭来，百合、郁金香、向日葵、绣球花、玫瑰花等应有尽有。
张大姐告诉记者，她家主卖的百合、郁金香、洋桔梗都很受欢迎。临近过年，鲜花进货价格有所上涨，售价跟着上涨，但总体保持平稳，顾客也都能接受。因为鲜花不易保存，店主们也是一边卖一边从云南、天津等地进货，保证供应充足。
“年宵花的售卖一直会持续到春节后。今年比较特殊，2月14日是大年初三，又是情人节，预计会有很好的销售。这不，明天我又有一批货要到。”张大姐说。
仿真花店铺里，顾客也不少。刘老板告诉记者，仿真花好打理，买回去后可以插在花瓶里，也可以挂在墙壁上。石榴有多子多福的美好祝福，而柿子谐音“事事如意”，五颗一支的象征“五谷丰登”，六颗一支的象征 “六六大顺”。此外，火红的北美冬青、永不凋零的迎客豆等也都因为颜色鲜艳、寓意美好受到消费者的喜爱。跟记者攀谈的功夫，刘老板又卖出去两束。她感慨，本想留几支柿子在自家放着好看，没想到太热门，已经提前售罄了。
下午5时，花卉市场即将结束当日的营业，不少顾客依然在选购、问询、付款。更多人心满意足地抱着买好的鲜花走出市场，将花香和吉祥寓意带回各家。
配送至家门——
就地过年，快递小哥送来“年的味道”
“收到了老家的炸豆腐、炸肉、香肠，妈妈做的年糕，自家榨的核桃油，都是爱的味道”“新疆人留沪过年，冰箱里塞满了新疆的牛羊肉、椒麻鸡”“爸爸妈妈特地给我寄了家乡味道的肉丸，这才有过年的感觉”……春节临近，不少年轻人在社交平台上晒出来自家乡的“年货”。
就地过年，是快递小哥送来了“年的味道”。记者原本想体验跟着快递小哥一起送年货，多次联系都被拒绝了，原因只有一个——今年过年，快递小哥太忙了。
“忙得团团转，比国庆节都忙！”顺丰速运北京小庄站点的快递小哥感慨。他告诉记者，平日里他每天的送货量在100件左右，最近半个月这个数字直接翻倍。从接单量来看，正常情况平均每天20-30单，最近这段时间接单量也直线上升为50-60单。
每天早上6点半，快递小哥就到达站点开始拣货，因为快递量激增，在每处派单的停留时间都会变长，常常是晚上十一点半都还在送货的路上。因为最近的快递以年货为主，承载着亲朋好友的心意，快递小哥们马虎不得，希望将每件快递都亲自送到客户手里。
就地过年，人不到，礼到家。今年，就地过年还催生了网购年货的热潮。尤其是就地过年的年轻一代，大多数选择网上购买年货，直接快递到家。
1月20日，由商务部等部门单位举办的“2021全国网上年货节”拉开序幕。年货节将持续至2月18日，以“防疫情、保供应、促消费、护权益、重规范”为主要任务，面向全国消费者提供春节期间的消费便利与节庆服务。“云上”年货节火热，快递能否保证及时送达？对此，京东物流、圆通、申通、中通、韵达等多家公司纷纷表态春节期间“不打烊”。
在北京工作的年轻人小郭最近天天收快递，她说：“我第一次在北京过年，也给自己备点年货。无论是锅碗瓢盆，还是菜肉蛋奶，甚至零食小吃，想到了就在网上下一单，快递送货上门，特别方便。”
往年春节，是外卖的非高峰时段，商家营业率并不高，而今年，外卖也开启“春节不打烊”模式，这将为很多不会做饭的年轻人免去烦恼。美团外卖表示，“春节不打烊”将覆盖外卖和堂食双场景。在外卖场景下，美团将联合西贝、呷哺等商家开展年夜饭到家服务；在堂食场景下，美团联合商家发起“春节不打烊——家乡味道”活动，满足异地过年的消费者思念家乡的情感诉求，相信会有更多快递小哥、外卖骑手，将“年的味道”送到千家万户。
制图：潘旭涛
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