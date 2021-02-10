本报记者 王俊岭

近期，部分市场人士将中国人民银行公开市场操作与货币政策走向紧密联系，并进行“放大解读”。

对此，中国人民银行货币政策分析小组2月8日晚间在其发布的2020年第四季度《中国货币政策执行报告》中明确指出，判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化，而不应过度关注公开市场操作数量。

《报告》同时强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，把握好政策时度效，处理好恢复经济和防范风险的关系，保持好正常货币政策空间的可持续性。

稳健货币政策成效明显

《报告》指出，2020年是极不平凡的一年，中国人民银行加大了宏观政策应对力度。稳健的货币政策灵活适度、精准导向，坚持以总量政策适度、融资成本明显下降、支持实体经济三大确定性方向，灵活把握货币政策调控的力度、节奏和重点，为确保完成决胜全面建成小康社会营造了适宜的货币金融环境。

具体来看，有几方面重点：

坚持科学决策，货币政策响应及时有力。总量上通过降准、中期借贷便利、再贷款、再贴现等工具，共推出9万多亿元货币支持措施。价格上前瞻性引导中期借贷便利和公开市场操作中标利率下降30个基点，带动市场利率中枢下行，1年期贷款市场报价利率（LPR）同步下行。

坚持创造性应对，精准直达支持稳企业保就业。根据疫情防控形势和经济发展需要，分层次、有梯度出台三批次合计1.8万亿元再贷款、再贴现政策，创新两项直达实体经济的货币政策工具，不断完善结构性货币政策工具体系。

坚持以改革开放为根本动力，深化利率汇率市场化改革。如期启动并顺利完成存量浮动利率贷款定价基准转换，积极推广运用LPR，坚决打破贷款利率隐性下限，促进利率传导效率明显提升。完善人民币汇率形成机制，增强汇率弹性，加强宏观审慎管理。

坚持主动作为，稳定市场预期。重视预期管理，完善机制化的货币政策沟通方式，积极参与国际货币政策协调。同时，坚持市场化法治化原则，有效防控金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

精准导向支撑实体经济

那么，稳健的货币政策如何做到“灵活精准、合理适度”呢？

《报告》给出了明确答案：综合运用中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，既保持流动性合理充裕，也不搞“大水漫灌”；引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率波动；创新和完善结构性货币政策工具体系，精准设计激励相容机制，引导金融机构加大对符合新发展理念相关领域的支持力度；坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性……

招联金融首席研究员董希淼对本报记者表示，不论是逆回购还是各类借贷便利，实际上央行应用得都非常频繁。尤其在季末或年末等关键时点，更是灵活运用这些手段来缓解市场暂时性的流动性紧张，属于正常操作。

“今年，稳健的货币政策特别要坚持‘灵活精准、合理适度’八字方针，可见‘精准’将是今年货币政策更为突出的一大特点。在实践中，央行也有望运用更多结构性货币政策工具，长短结合、量价并举，有效调节市场流动性和利率水平，将流动性更加精准滴灌到重点领域和薄弱环节，加大对科技创新、小微企业、绿色发展等支持。”董希淼说。

未来将继续以稳为主

对于接下来一段时间货币政策如何体现“稳”字当头，《报告》强调，要完善货币供应调控机制，把好货币供应总闸门，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，同时根据形势变化灵活调整政策力度、节奏和重点。

在植信投资首席经济学家连平看来，随着中国经济率先恢复，人民币资产的盈利水平总体高于美元资产盈利水平，中国的投资机会相对更多一些，市场对人民币需求有望继续增长，从而推高人民币汇率。未来，货币政策还会以稳为主。

中银国际首席经济学家徐高认为，总体来说，新冠肺炎疫情仍然有相当高的不确定性，继续给经济运行形成不小的障碍。在这种不确定性的环境中，国内货币政策的主要目标仍然是维护经济增长和金融市场稳定，并不具有全面收紧的条件。

“从《报告》的分析和论述来看，其实不难掌握当前货币政策的总体思路。稳健的货币政策‘灵活精准、合理适度’，意味着针对宏观经济每个阶段的不同情况都会采取相应举措，张弛有度，以服务经济社会发展的目标任务。在这一过程中，货币政策需要平衡兼顾好短期与长期、本轮周期与下轮周期、局部与整体等维度的辩证关系。如果仅凭某一个阶段的具体表现来断定货币政策‘放松’或‘收紧’，无疑是片面的。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受本报记者采访时说。

(责编：白宇)