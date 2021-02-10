人民网北京2月10日电 （记者李源）去年12月以来，冬麦区降水较常年同期偏少5至8成，加之风力较大，土壤表墒不足，局地旱象显现。据中国气象局预计，今年2月份冬麦区降水仍然偏少、气温偏高，旱情可能持续发展。眼下已进入小麦需水高峰和春季田管的关键时期，持续干旱对小麦返青生长构成威胁。记者从农业农村部获悉，近日，农业农村部下派9个专家工作组赴冬小麦主产省，实地调查评估旱情影响，指导农民科学抗旱，帮助解决实际困难和问题，同时下发紧急通知，要求各地农业农村部门紧紧围绕奋力夺取全年粮食丰收目标，强化指导服务，推进科学抗旱，坚决打好抗春旱促春管保丰收这场硬仗。

加强组织领导。农时不等人，农业农村部要求各级农业农村部门要牢固树立底线思维、强化风险意识，切实增强责任感和紧迫感，把抗旱保苗摆在当前农业生产的重要位置，广泛动员发动，抓实抓细各项抗旱保苗措施，确保责任、人员、物资、技术到位。

推进科学抗旱。要密切关注天气变化，加强与气象、水利、应急等部门沟通会商，及时调度雨情墒情苗情，研判灾情发展趋势，及早发布预警信息。要加强分类指导，因地因时因苗落实好抗旱保苗措施。对已返青麦田，要广辟水源，及时浇好返青水，确保小麦正常返青生长。对尚未返青的麦田，待日平均气温稳定在5℃以上及时浇水补墒。没有水浇条件的地方，返青后采取镇压划锄等农艺措施，减轻干旱影响。

积极防范“倒春寒”。早春气温回暖快，易出现阶段性强冷空气，发生“倒春寒”几率大。要加强分类管理，旺长麦田及时开展早春镇压蹲苗，实现控旺转壮；对弱苗及时追肥，合理调控肥水，促进苗情转化升级，提高抗寒防冻能力。降温前及时灌水，改善土壤墒情，调节近地面层小气候，减小地面温度变化幅度，防御早春冻害。对遭受冻害的麦田，及时追施适量氮肥，适时浇水，促进受冻小麦恢复生长。

狠抓病虫防控。要重点防控小麦条锈病等苗期病害及地下害虫。加密监测，准确研判，及时发布病虫信息，适时开展应急防治。扶持发展植保专业服务组织，大力推进统防统治和绿色防控，提高防控效果，减轻病虫危害。对病虫重发区，实行联防联控、群防群控，遏制病虫暴发流行。对冬前没有化学除草的麦田，选择晴好天气，实施化学除草。

精准指导服务。组织专家和农技人员深入受旱地区，查苗情、查墒情，制定完善抗旱保苗技术方案，指导农民落实好各项抗旱关键技术。加强化肥、农药等农资调剂调运，及时检修抗旱机具，满足春管抗旱需要。同时，及早谋划春耕备耕工作，摸清农民种植意向，层层分解落实种植面积，千方百计稳定春播面积，努力提高春耕春播质量。

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