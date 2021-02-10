佘颖

原标题：数字经济已到明晰规则关键时刻

未来，数字经济的高质量发展，必须通过营造竞争有序开放包容发展环境、有效激发全社会创新创造动力、构筑经济社会发展新优势和新动能来实现，在资本无序扩张，排除、限制竞争，侵害消费者权益等摇晃的地基上，建不起来数字经济的摩天大楼。

最近互联网行业相继爆出了几个大新闻。先是中国音像著作权集体管理协会官方发布公告，称快手平台有不少于1.55亿个视频涉嫌侵权，且拒绝沟通。紧接着，抖音向北京知识产权法院提交诉状，主张腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，涉嫌垄断。腾讯则回应称，相关指控纯属失实，系恶意诬陷。几乎同时，网易云音乐两次发文，指责酷狗全面“山寨”自己的“一起听”功能及界面设计。

这几个“大瓜”，有的是野蛮生长之后的知识产权问题，有的是平台主导的信息收集与数据使用问题，看似各不相干，但背后却指向了同一个症结——我国数字经济经过十几年的飞速发展，已经到了急需明晰规则的关键时刻。

再说几个并非巧合的新闻。近日，有消息称工信部正在起草“移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定”，明确“知情同意”和“最小必要”两项个人信息保护基本原则。更重磅的是，2月7日，《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》正式发布；2月8日，市场监管总局又对唯品会不正当竞争行为开出300万元罚单。

若干年后回望2021年的这个2月，人们也许会发现，行业协会、企业和监管部门共同揭开了数字经济发展新阶段的大幕。

数字经济作为驱动经济增长、吸纳就业的新引擎，互联网平台作为数字经济时代重要的基础设施，同样需要树立新的发展理念。过去，互联网平台有明显的自我优待倾向，依靠资本扩张、高筑市场壁垒，限制竞争，牟取发展。现在，平台经营者需要将更多资源用于技术革新、质量改进、服务提升和模式创新。未来，数字经济的高质量发展，必须通过营造竞争有序开放包容发展环境、有效激发全社会创新创造动力、构筑经济社会发展新优势和新动能来实现，在资本无序扩张，排除、限制竞争，侵害消费者权益等摇晃的地基上，建不起来数字经济的摩天大楼。

数字经济时代的竞争是真正的全球竞争。从全球来看，各国反垄断执法机构高度关注平台经济发展，纷纷采取措施加强对平台经济领域特别是超大型互联网平台企业的反垄断监管。最近苹果更新的iOS规则已经明确要求APP必须征求用户同意，才能跟踪用户个人信息。此举是苹果在用户数据保护和使用方面建立新规则的初步尝试，得到了消费者的好评。

中国的互联网平台企业如果还继续踩在监管模糊地带、享受监管落差带来的优势，其全球竞争力将大打折扣。新出台的《反垄断指南》在监管原则中，特意增加了“支持平台企业创新发展，增强国际竞争力”的提法，正是有此考虑。

等着看热闹的群众可能会失望，音集协的公告并没有妨碍快手成功上市，并一举成为中国第五大互联网公司；酷狗与网易云音乐的互怼中，最热的一句评论数“大家都是抄”；最受关注的抖音与腾讯案短时间内恐怕很难出结果。然而从长远看，各相关方反垄断意识的觉醒，监管部门、企业、社会对数字经济发展规则的探讨，必将深远影响我国数字经济发展的格局。

中国的互联网经济发展的时间并不长，其所展现出的澎湃动力与蓬勃生机俨然一个冲劲十足的少年郎。这个少年郎长大了，他要一边长本领，一边学规矩，才能和全球优秀同龄人同场竞技。我们既要防止他走歪路，也要给他时间，但归根到底，是希望他健康成长。《反垄断指南》出台后，腾讯、美团、阿里的股票没有像之前征求意见时一般齐齐大跌，而是各自安好，说明市场已经领会相关精神了。

(责编：赵超、吕骞)