李华林

原标题：狗狗币何以如此疯狂

继比特币接连涨破历史纪录后，最近又一虚拟货币狗狗币成功“出圈”，引起市场关注。

知名数字资产交易平台OKEx提供的数据显示，截至2月8日上午，狗狗币报价0.07美元，相较年初的0.004美元，短短一个月暴涨1600%，涨幅远超比特币。

狗狗币火热的行情离不开特斯拉CEO埃隆·马斯克的“推波助澜”。近日，马斯克在社交媒体上接连发文力挺狗狗币。2月6日，马斯克在社交网络发起投票“你希望用什么做地球未来的货币”，超100万人参与其中，逾70%的网友选择了狗狗币。

那么，这个以一只柴犬头像作为标识的虚拟货币，为何能引起投资者如此大的兴趣，甚至一度风头盖过比特币？

实际上，狗狗币并非“币圈”新贵，跟莱特币等虚拟货币一样，它是在比特币源代码的基础上修改部分参数而发行，也是“山寨币”的一种。只不过，它的诞生富有娱乐意味，可以说是社交媒体盛行下的产物。

2013年，比特币价格暴涨，大量“山寨币”也应运而生。澳大利亚企业家杰克逊·帕尔默和软件工程师比利·马库斯为了讽刺“币圈”的投机氛围，创建出狗狗币，并将当时网络流行的一只柴犬表情包“Doge”作为其名称和标识，还把狗狗币发行量上限设置为1000亿枚，每年有50亿枚新币产生。相对于比特币2100万枚的限定供应量，相当于无限供应。

最初，狗狗币主要活跃在网络社区Reddit。由于狗狗币流动性强、价格低，本身带有娱乐、戏谑意味，很快受到市场欢迎，成长为用户量仅次于比特币的第二大虚拟货币，并多次开启暴涨模式。

2018年1月，狗狗币市值突破20亿美元。2020年7月，狗狗币在社交媒体上掀起一波高潮，交易量激增，价格暴涨逾1倍。到今年，狗狗币市值一度超过90亿美元。

OKEx研究院首席研究员李威廉表示，狗狗币今年的暴涨，除了马斯克“带货”助推外，还与前段时间“美国散户抱团大战华尔街空头”事件有关。今年1月，Reddit社区散户发起了对香橼、梅尔文等华尔街做空机构的战争，一度把此前低价的游戏零售商GameStop的股票推高数倍。“这一事件激起了民众的投资热情，最近比特币和狗狗币的暴涨，也是该事件的延续。”李威廉说。

那么，凶猛涨势下，未来狗狗币价格能否超越比特币？有专家表示，目前狗狗币流通量已远远超过比特币的发行总量，达到1280亿枚，由于发行数量巨大，价格相对稳定，注定难以超越比特币。迄今为止，狗狗币最高价格也就达到过0.08美元。

业内提醒投资者谨慎进场的声音一直不断。归根到底，狗狗币和比特币一样没有实际价值支撑，缺少信用主体，流通方式只有等待他人接盘，并且狗狗币持有用户高度集中，很容易对价格形成操控。

“和其他虚拟货币一样，狗狗币可以通过挖矿获得，它需要的计算能力较比特币要少得多，几乎没有技术上的突破。”李威廉说，当前狗狗币“粉丝”主要将其用作投资交易、慈善支付等，并没有独特的应用之处，部分应用场景还面临着极高的法律风险。

狗狗币因戏谑而诞生，如今的发展却已超出了其创始人的预料。杰克逊·帕尔默曾发帖表示，太多人怀着“一夜暴富”的心态进入，与狗狗币的发行初衷背道而驰。2019年，他清空了自己在社交媒体上发布的内容，消失在网络世界。

“狗狗币这波大火的原因主要还是因为马斯克‘带货’，如果未来马斯克不再继续，或者没有什么实际支持动作，狗狗币将跌至原来的水平，甚至出现崩盘的风险。”李威廉说。

(责编：赵超、吕骞)