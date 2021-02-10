张骁、阳娜、罗鑫

原标题：就地过年，年货有哪些不一样？

临近春节，置办年货是心头大事。为防控疫情，多地鼓励就地过年，老百姓的年货怎么买？年货清单透露出哪些新变化？

买什么：家乡味道、国潮旋风、数码科技

在外地过年，家乡的味道最能安抚人心。百度搜索数据显示，近30天“年夜饭菜谱”相关搜索热度环比上涨180%。虎皮凤爪、红烧肉、酱牛肉等饱含家乡味道的美食成为热搜菜品。

多家电商平台想方设法，让身处异乡的游子也能方便地品尝到家乡美食。今年盒马年货节期间“上新”了超过2000款“牛气年货”，其中专门筹备的异地特色年货占比超40%。

“截至2月4日，苏州八宝饭销售额同比增长75%，陕西流心柿饼已卖出超100万盒，异地年货撑起了年货节的半边天。”盒马年货节负责人任志宏说。

“鼠”你不易，“牛”转乾坤，今年春节的年货刮起中国风。“鼠年终于‘熬’过去了，大家都希望牛年能带来好运气！”北京市民李先生计划给孩子买些带牛图案的新衣服，沾沾“牛”气。

拼多多数据显示，临近春节，“本命年服饰”迎来拼单狂潮，相关服饰商品销量较去年同比增长超过350%。醒狮、仙鹤、孙悟空、戏曲脸谱等国风元素在国潮服饰设计中大受欢迎。

“国潮的崛起代表了一种文化和审美认同，也表达了当代年轻人乐观、自信、爱国的态度。”拼多多新消费研究院副院长刘中琪说。

对于“90后”年轻人，数码、速食、科技产品等则是他们的最爱。百度数据显示，今年关注年货购置的群体年龄出现下降趋势，“90后”开始成为年货节采购的主力。以“90后”为代表的年轻群体年货清单集中为数码产品、饮食与美妆，其中手机、蓝牙耳机与车厘子的搜索关注度位列前三。桌游纸牌、自热食品与胶囊咖啡等年货新品类也进入年轻人年货清单的前十名。

多家电商平台数据显示，科技年货、健康年货也深受年轻人喜爱。老家在辽宁的天天为父母网购了按摩器和扫地机器人。“让按摩器替我给爸妈按摩，让扫地机器人替我帮爸妈做家务。”她说。

怎么买：“云赶集”“云送礼”“快递年夜饭”

为方便消费者购买年货，商务部会同有关部门举办“2021年全国网上年货节”，在网上打造“买年货”“赶大集”“云拜年”等特色活动。商务部2月4日发布数据显示，“2021年全国网上年货节”自1月20日启动以来，全国网络零售额已超5100亿元。

京东数据显示，临近春节，异地订单（用户下单并发往非常用所在地）再次火爆，在数亿个家庭间传递亲人的问候。

老家河南、在武汉定居的胡女士表示，今年自觉服从疫情防控大局，不回老家给亲朋拜年，更要认真挑选礼物，“年货替我去拜年，也算是一种心意和补偿”。

不少在外地工作的年轻人都选择就地过年。如何让他们吃饱吃好，不仅让家乡的父母牵挂，也让许多商家拿出绝活。

“免洗、免切、免调料”的年夜饭半成品礼盒套装让许多厨艺不精的消费者“轻松搞定年夜饭”。“今年年货节期间，至少120款年菜在天猫超市上线，仅需简单加热，硬菜就能端上餐桌。”天猫超市年货项目组负责人董骋说。

饿了么等外卖平台还联合商家推出适宜1至2人食用的年夜饭套餐。身在河北的小冯选择订购“一人食”尝尝鲜。“租的房子没有厨房和冰箱，原计划靠泡面凑合一顿，现在有小份款年夜饭，非常适合我。”

据了解，今年多家快递企业“春节不打烊”，并从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。

快递物流信息服务商“快递100”数据显示，今年“年货节”启幕后，快递查询量单日峰值超过3.5亿次，较去年同期增长8%，快递量较去年同期增长4.5%。“预计有超过184万快递员春节留岗。”“快递100”CEO雷中南说。

京东集团副总裁曾晨介绍，京东物流今年将扩大运营保障范围。即使除夕至大年初三，消费者也可在全国近300个城市、1500个区县正常下单收货。

食品安全：加强市场供应，严控冷链风险

商务部消费促进司司长朱小良表示，春节期间，将会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。广东、江苏等地发布通知，制定相关方案和措施，满足市民的节日消费和物资需求。

北京市大兴区农业农村局相关负责人表示，为做好春节及疫情期间稳产保供工作，大兴区农业农村局建立蔬菜生产供应情况报告制度，每周两次对各镇蔬菜的在田面积、产量等信息进行调度，及时掌握全区蔬菜生产情况，做好应急储备。

疫情防控形势下，进口冷链食品安全成为市民关注焦点。连日来北京市丰台区市场监管局持续开展节前食品安全检查。“相关商品的出入境检验检疫证明、核酸检测及消毒证明文件是检查的重点。”丰台区市场监管局食品流通科副科长宋京介绍。

在上海，市场监管部门结合节前市场检查，对第三方冷库以及设有冷库的食品生产、餐饮等企业组织全覆盖检查。上海市市场监管局副局长许瑾介绍，上海方面严格落实“四个不得”要求，即没有检验检疫证明的不得上市销售、没有核酸检测报告的不得上市销售、没有消毒证明的不得上市销售、没有追溯信息的不得上市销售。

(责编：赵超、吕骞)