潘福达

原标题：1月人民币贷款增3.58万亿元

2月9日，央行发布2021年1月金融统计数据报告。1月，广义货币（M2）增长9.4%，狭义货币（M1）增长14.7%；人民币贷款增加3.58万亿元，人民币存款增加3.57万亿元；社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1207亿元。

M2同比增长9.4%，涨幅比去年同期高1个百分点，但比上月回落0.7个百分点，回落速度超出市场预期。中国民生银行首席研究员温彬分析称，一方面，1月是传统缴税大月，1月新增财政存款11700亿元，比上月多增21240亿元，比去年同期多增7698亿元，季节效应更强加速了货币回笼；另一方面，1月央行流动性补充偏谨慎，货币市场资金整体偏紧，推动货币增速回落速度超出预期。

1月份人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元。分部门看，住户贷款增加1.27万亿元。据分析，虽然部分城市房地产调控政策从严，但居民购房需求仍然较为旺盛，年初银行按揭额度较为充足，投放规模有所增加。

温彬认为，整体来看，1月新增社会融资规模和新增人民币贷款均创历年1月历史新高，说明金融支持实体经济力度增强。同时，M2增速和社会融资规模存量增速回落，也表明了货币政策逐渐回归常态。

(责编：赵超、吕骞)