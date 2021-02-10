市场监管总局发布一批重要国家标准。（图片来源：市场监管总局官方网站）

人民网北京2月10日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局官方网站获悉，近日，市场监管总局（国家标准委）发布一批重要国家标准，涉及消费品、绿色可持续、工业制造、卫生防护、服务业、公共信用、政务工作等诸多领域。

在消费品领域，《针织婴幼儿及儿童服装》国家标准，使针织婴幼儿及儿童服装的评价指标体系更加完善、内容更加充实。《运动防护用品 针织类基本技术要求》国家标准，对于针织运动护具生产加工工艺提升、产品质量提升均具有积极作用。《太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求》是国内首个太阳镜产品健康安全方面的强制性国家标准，对保障消费者使用太阳镜产品健康安全，提升国内太阳镜产品质量，促进眼镜行业健康发展具有重要意义。

在绿色可持续领域，《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》等4项国家标准，有利于制造企业全面构建绿色供应链管理体系，激发制造企业绿色发展的主动性，实现中国制造产业链全面绿色化升级。《能源管理体系 要求及使用指南》国家标准，将为国家节能工作提供基础性的标准化技术支撑，对促进用能单位建立、实施、保持和改进能源管理体系，加强用能单位节能管理和能效提升具有重大影响。

在工业制造领域，《机械产品制造过程数字化仿真 第1部分：通用要求》等3项国家标准，将有效解决制造企业数字化仿真技术应用瓶颈问题，推动数字化仿真技术的普及与工程化应用，推动建立完善的数字化研发体系，提高产品设计质量。《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》国家标准，将对我国大规格陶瓷板的生产和应用提供技术支撑。《立体仓库货架系统设计规范》国家标准，将规范货架结构设计，保障货架安全生产，为我国建造高质量立体仓库货架提供技术支撑。《电梯制造与安装安全规范》国家标准，有利于提高我国电梯的安全水平，促进我国电梯行业的技术发展。《钕铁硼生产加工回收料》国家标准，规范钕铁硼生产加工回收料的分类、回收和贸易，有利于我国稀土资源的回收利用。

在卫生防护领域，《病媒生物密度监测方法 蚊虫》等6项国家标准，将在控制病媒生物密度、防止媒介传染病的暴发流行、保护人民身体健康和环境等方面发挥重要作用。《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》国家标准，不仅扩大了原卫生防护距离的适用范围，而且提高了使用的针对性和科学性，有利于加强企业对大气有害物质无组织排放的环境健康风险精细化管理。

在服务业领域，《科技企业孵化器服务规范》国家标准，提高科技企业孵化器的孵化质量和孵化效率，有效支撑大众创业、万众创新。《品牌评价 原则与基础》国家标准，将为我国进一步提升知识产权保护水平、促进公平竞争、优化营商环境发挥积极作用。《电子商务冷链物流配送服务管理规范》国家标准，规范电子商务冷链物流配送服务提供方的配送作业及其管理，有利于提高冷链物流配送企业的服务质量，提升行业监管水平。

在公共信用领域，《公共信用信息资源目录编制指南》等8项国家标准，支持跨行业、跨区域、跨部门的公共信用信息分类与交换共享，推动国家与部门（行业）、国家与地方之间公共信用信息的互联互通、资源共享和业务协同。

在政务工作领域，《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分：编码要求》等2项国家标准，可以有效推动全国各级政务服务事项的标准化、规范化和精细化管理，有利于加强政务服务支撑体系建设，促进政务服务供给水平提升。《党政机关电子公文归档规范》国家标准，将有效打通党政机关电子公文形成、办理、归档、保存全流程电子化的“最后一公里”，实现党政机关公文完全以电子形式归档和保存。

此外，还有《社会责任管理体系 要求及使用指南》《感官分析 定量响应标度使用导则》《生物基材料定义、术语和标识》等国家标准，将在各自领域发挥积极作用。

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