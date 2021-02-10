持续深化“工业互联网+安全生产”
——《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》解读
党的十九届五中全会提出，“统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系”“坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障”。这为我们面向“十四五”时期，在推动新一代信息技术与制造业融合发展中，实现更为安全的发展提供了科学指引。
为什么要持续深化“工业互联网+安全生产”
一方面，“工业互联网+安全生产”是落实国家总体安全观的重要体现。安全是发展的保障，发展是安全的目的。实践证明，只有推动经济持续健康发展，筑牢解决风险挑战的基础，才能实现国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定、国家长治久安的目标。这就要求我们牢牢把握发展这个第一要务，牢固树立和深入贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以创新为根本动力，强化统筹协调发展，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
另一方面，“工业互联网+安全生产”是协同落实制造强国、网络强国、平安中国等国家战略的有效手段。工业互联网作为新型基础设施，能够实现人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的有效链接，为企业提质降本增效提供了新手段。安全生产作为重要的工业要素，加速推进安全生产数据有效汇聚、服务安全生产监管，能够反向推动制造业的数字化转型；同时，工业互联网打通了设计、生产、管理、服务等环节的数据流，实现资源动态调配，增强工业安全生产的感知、监测、预警、处置和评估能力。为加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联防的转变提供了重要支撑，能够显著提升本质安全水平和安全监管效率。
下一步如何推进“工业互联网+安全生产”
一是推进工业互联网与安全生产同规划、同部署，建设监管平台和监测系统，提升工业互联网服务经济运行监测和工业基础监测的能力。
二是聚焦设计安全、生产安全、服务安全、变更安全等关键环节，以海量应用加速信创产品、生产工艺、测试工具等工业基础能力迭代优化，提升本质安全水平。
三是加快制修订关键标准，开展工业互联网与安全生产融合度评估，贯标新技术、新产品、新模式，通过贯标推广新技术、新应用，提升安全生产的规范化水平。
四是坚持分业施策，围绕化工、钢铁、有色、石油、石化、矿山、建材、民爆、烟花爆竹等重点行业，开发安全生产模型库、工具集和工业APP，培育行业系统解决方案提供商和服务团队。
五是落实企业网络安全主体责任，完善安全监测网络，支持企业工业互联网、工控安全产品和解决方案的开发和应用，提升企业工控安全和网络安全防护能力。
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