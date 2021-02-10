原标题：阿联酋首个火星探测器“希望”号成功进入火星轨道

新华社迪拜2月9日电(记者苏小坡)经过约7个月、近5亿公里的“太空旅行”，阿拉伯联合酋长国首个火星探测器“希望”号9日成功进入火星轨道，开始对火星大气层的监测和研究。

阿联酋穆罕默德·本·拉希德航天中心当天宣布，“希望”号火星探测任务取得成功，该探测器在阿联酋当地时间9日20时许进入火星轨道，开始探测这个红色星球的科学任务。

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆在社交媒体上发文，祝贺阿拉伯世界首个火星探测任务“成功完成”。

阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在社交媒体上发文说，“希望”号探测器进入火星轨道是阿联酋历史上的重大成就。

阿联酋2014年计划成为第一个将无人探测器送往火星的阿拉伯国家，并开始与美国科罗拉多大学大气与空间物理实验室等机构合作，历时6年联合开发出“希望”号火星探测器。

“希望”号于2020年7月20日从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。“希望”号携带3组研究火星大气层和监测气候变化的设备，主要任务是拍摄火星大气层图片，研究火星大气的日常和季节变化。

“希望”号将在距火星表面2万至4万公里的轨道上环绕火星运行，绕火星运行一周需要大约55小时，它将持续围绕火星运行至少两年。

(责编：赵竹青、吕骞)