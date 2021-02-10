市场监管总局发布淄博联和水泥企业管理有限公司及相关企业达成并实施垄断协议案的处罚决定。(图片来源：市场监管总局官方网站）

人民网北京2月10日电 （记者李楠桦）9日，市场监管总局发布淄博联和水泥企业管理有限公司（以下简称“淄博联和”）及相关企业达成并实施垄断协议案的处罚决定，涉及淄博联和及7家水泥企业，罚没款共计22829.5万元。

据市场监管总局反垄断局介绍，根据企业实名举报，山东省市场监督管理局于2019年4月对淄博联和及7家水泥企业涉嫌垄断协议行为立案调查。

记者从处罚决定书得知，除淄博联和水泥公司外，另外7家水泥企业分别为山东宝山科技有限公司、山东东华水泥有限公司、山东山铝环境新材料有限公司、淄博鲁中水泥有限公司、山东崇正特种水泥有限公司、淄博山水水泥有限公司和临朐山水水泥有限公司。上述7家水泥公司以淄博联和作为平台，达成并实施固定商品价格的垄断协议、限制商品生产数量的垄断协议和分割销售市场的垄断协议等。涉案企业水泥单位利润在2017年2 月淄博联和成立后有了较大幅度上涨。

经调查，2021年1月28日，山东省市场监督管理局对8家涉案当事人依法作出没收违法所得8657.2万元并处2018年度销售额2%的罚款计14172.3万元，罚没款共计22829.5万元。

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