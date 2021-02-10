原标题：遥感数据显示全球超1/3大型湖库水体变得更清澈

新华社北京2月9日电(记者董瑞丰)中国科学院空天信息创新研究院日前发布的全球首套湖库遥感水色指数科学数据集显示，过去近20年中，全球有36%的大型湖库水色指数呈显著下降趋势，表明水体变得更清澈，这些湖库主要集中在寒冷地区。

该数据集容纳了全球范围千余个面积在25平方千米以上的大型湖库，反映其在过去近20年的水色长时间序列时空变化趋势。数据集同时显示，约8%的大型湖库水色指数呈显著上升趋势，表明水体变得更浑浊，这些湖库在全球分布较为分散。

水色指数是湖库、河流和海洋水质的重要衡量指标，与水体清洁度及富营养化状态相关。相比海洋清洁水体，湖库水体复杂且受周边环境和人类活动影响大，并呈破碎性分布，这为利用遥感技术监测长时序大范围湖库水质变化带来了很大困难。

中科院空天院张兵研究员团队经过多年系统研究，突破了大范围长时序湖库水质参数遥感反演的一系列关键理论与方法问题，于2018年首次实现了基于水色指数的全球大型湖库富营养化遥感监测，于2020年首次实现了基于水色指数的2000年以来全国大型湖库透明度长时序变化遥感监测。

此次研发的全球首套湖库遥感水色指数科学数据集，包括模型方法与获取方式等发表于在线出版的开放获取杂志《科学数据》，全网免费共享。

据悉，该数据集填补了全球尺度湖库水质遥感数据集的不足，为全球及区域尺度湖库水质监测及其变化研究提供了重要的科学数据支撑，可为全球变化研究、全球及区域水环境保护、联合国可持续发展目标实现等提供参考。

(责编：赵竹青、吕骞)