统计局：1月CPI同比下降0.3% 环比上涨1%
人民网北京2月10日电 （记者李楠桦）记者从国家统计局官方网站获悉，统计局今日公布2021年1月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。1月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.1%；食品价格上涨1.6%，非食品价格下降0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.7%。
1月份，全国居民消费价格环比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨1.1%；食品价格上涨4.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨0.2%。
统计局城市司高级统计师董莉娟表示，从同比看，由于春节错月导致去年同期对比基数较高，CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中，食品价格上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约0.30个百分点。食品中，鲜菜价格上涨10.9%，涨幅扩大4.4个百分点；猪肉价格下降3.9%，降幅扩大2.6个百分点；鸡肉和鸭肉价格分别下降10.7%和6.8%，降幅均有收窄。非食品价格由上月持平转为下降0.8%，影响CPI下降约0.64个百分点。非食品中，交通通信价格下降4.6%，居住价格下降0.4%，医疗保健价格上涨0.4%。
全国居民消费价格涨跌幅。（图片来源：国家统计局官方网站）
各类商品及服务价格同比变动情况
1月份，食品烟酒类价格同比上涨1.4%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.41个百分点。食品中，鲜菜价格上涨10.9%，影响CPI上涨约0.24个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.02个百分点；蛋类价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.01个百分点；畜肉类价格下降0.4%，影响CPI下降约0.02个百分点，其中猪肉价格下降3.9%，影响CPI下降约0.09个百分点。
其他七大类价格一涨两平四降。其中，医疗保健价格上涨0.4%；生活用品及服务、教育文化娱乐价格均持平；交通通信、其他用品及服务价格分别下降4.6%和0.9%，居住、衣着价格分别下降0.4%和0.2%。
各类商品及服务价格环比变动情况
1月份，食品烟酒类价格环比上涨2.8%，影响CPI上涨约0.80个百分点。食品中，鲜菜价格上涨19.0%，影响CPI上涨约0.40个百分点；蛋类价格上涨9.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；畜肉类价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.16个百分点，其中猪肉价格上涨5.6%，影响CPI上涨约0.12个百分点；水产品价格上涨3.3%，影响CPI上涨约0.06个百分点；鲜果价格上涨2.3%，影响CPI上涨约0.04个百分点；粮食价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。
其他七大类价格环比六涨一降。其中，交通通信、其他用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨0.9%、0.5%和0.4%，生活用品及服务、居住、医疗保健价格分别上涨0.2%、0.1%和0.1%；衣着价格下降0.4%。
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