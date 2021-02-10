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统计局：1月PPI同比上涨0.3% 环比上涨1%

2021年02月10日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月10日电 （记者李楠桦）记者从国家统计局官方网站获悉，统计局今日公布2021年1月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。1月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.3%，环比上涨1.0%；工业生产者购进价格同比上涨0.9%，环比上涨1.4%。

统计局城市司高级统计师董莉娟表示，从同比看，PPI由上月下降0.4%转为上涨0.3%。其中，生产资料价格由上月下降0.5%转为上涨0.5%；生活资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点。主要行业中，价格涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨9.9%，扩大4.9个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨9.1%，扩大7.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨8.9%，扩大0.6个百分点。价格降幅收窄的有石油和天然气开采业，下降21.9%，收窄5.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降9.0%，收窄3.5个百分点。此外，化学原料和化学制品制造业价格由持平转为上涨1.2%。

工业生产者出厂价格涨跌幅及工业生产者购进价格涨跌幅。（图片来源：国家统计局官方网站）

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格由降转涨，上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.35个百分点。其中，采掘工业和加工工业价格均上涨1.0%，原材料工业价格下降0.8%。生活资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.06个百分点。其中，食品价格上涨1.6%，衣着价格下降1.3%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降1.8%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨8.7%，有色金属材料及电线类价格上涨8.3%；燃料动力类价格下降4.8%，化工原料类价格下降1.3%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨1.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.93个百分点。其中，采掘工业价格上涨5.5%，原材料工业价格上涨1.8%，加工工业价格上涨0.7%。生活资料价格上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格下降0.2%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨3.3%，黑色金属材料类价格上涨3.0%，有色金属材料及电线类价格上涨1.6%，化工原料类价格上涨1.1%。

(责编：李楠桦、章斐然)

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